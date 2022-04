Ciclista recibe mañana a Zárate Basket

Ciclista Juninense buscará esta mañana el primer punto que le permita seguir con vida en los cuartos de final de La Liga Argentina de Básquet. Recibirá a Zárate Basket desde las 21.30 con la única meta de ganar para estirar la serie a un cuarto partido el próximo martes. Dirigen los capitalinos Alejandro Trías-David Schkair y el bahiense Emanuel Sánchez.

Tercera fecha

GELP (0) vs. Dep. Viedma (2)

Ciclista (0) vs. Zárate Basket (2)

Villa Mitre (0) vs. Racing (CH) (2)

Estudiantes (C) (0) vs. Estudiantes (O) (2)

Zona norte, anoche

Barrio Parque (2) 102 vs Salta Basket (0) 98

Independiente (O) (1) 80 vs Independiente Sde. 89 (1)

Central Ceres (2) 92 vs Ameghino (0) 86

San Isidro (2) 102 vs Villa San Martín (0) 73

Todas las fechas

Conferencia Sur

1, 3 y 5 de mayo.

Conferencia Norte

2, 4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.

Hispano se lleva la definición al Sur

Hispano Americano de Río Gallegos derrotó a Unión de Santa Fe en el primer punto por la permanencia y se lleva la definición al Sur. Le ganó anoche como visitante por 80 a 71. Además Boca se adelantó en la serie contra Peñarol ganando en Mar del Plata 81 a 70, por los cuartos de final.