Ciclista tampoco pudo en el segundo punto

Ciclista Juninense mejoró su perfomance y peleó el partido hasta el final, pero no pudo ser. Perdió anoche el segundo punto del play off de cuartos de final de La Liga Argentina ante Zárate Basket por 84 a 82.

Un primer tiempo parejo en líneas generales. Ciclista pudo contenerlo a Federico Grun y obligó al local a utilizar otras vías de gol ofensivas, lo que le generó ciertos problemas. Juan Ignacio Baquero (3 triples, 4 dobles) se puso el equipo al hombro y llevó adelante el goleo de Zárate Basket, con una mano de Agustín Brocal. Ciclista fue paciente en la ofensiva y logró un goleo repartido, aunque el ingreso de Alejo Britos lo potenció hacia el cierre del primer tiempo quedando 40-39.

Ya en el tercer cuarto Zárate apuró el trámite desde afuera con Brocal, Grun y Baquero estirando los números sustancialmente 64-55. Sin embargo Ciclista pudo mantener la media de goles y estar expectante en el macardor, teniendo a Duvanced, Lambrisca y Britos como principales exponentes ofensivos. Y en el final Ciclista hizo el último esfuerzo y se puso a uno (80-78) con Manuel Lambrisca a la cabeza, pero no lo pudo cerrar. Arévalo clavó un triplazo en la ofensiva siguiente y le dio vida al dueño de casa que también contó una cuota de suerte en el cierre. Este domingo la serie se traslada a Junín. El Coliseo del Boulevard será epicentro del tercer punto de este play off pactado al mejor de cinco partidos ganados.

Anoche

Dep. Viedma (2) 85 vs. GELP (0) 73

Zárate Basket (2) 84 vs. Ciclista (0) 82

Racing (CH) (2) 87 vs. Villa Mitre (0) 75

Estudiantes (O) (2) 79 vs. Estudiantes (C) (0) 67

Tercera fecha

GELP (0) vs. Dep. Viedma (2)

Ciclista (0) vs. Zárate Basket (2)

Villa Mitre (0) vs. Racing (CH) (2)

Estudiantes (C) (0) vs. Estudiantes (O) (2)

Todas las fecha

Conferencia Sur

1, 3 y 5 de mayo.

Conferencia Norte

29 de abril; 2, 4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.

