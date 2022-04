Ciclista juega el segundo punto en Zárate

Ciclista Juninense continúa hoy su periplo por los cuartos de final de La Liga Argentina de Básquetbol, play off que se extenderán hasta el 6 de mayo inclusive.

El Verdirrojo visita nuevamente a Zárate Basket, desde las 21, en el segundo punto de la serie pactada al mejor de cinco partidos ganados. El quinteto de nuestro medio tiene la última chance de ganar afuera para traerse la definición al Coliseo del Boulevard. Será otro duro partido donde el local intentará por todos los medios asegurarse la localía para definir un hipotético desempate en Zárate. Dirigen el cordobés Edgardo Raboy, el platense Martín Pietromónaco y el correntino Edgardo Corradini.

Hoy

Dep. Viedma (1) vs. GELP (0)

Zárate Basket (1) vs. Ciclista (0)

Racing (CH) (1) vs. Villa Mitre (0)

Estudiantes (O) (1) vs. Estudiantes (C) (0)

Todas las fecha

CONFERENCIA SUR

26 y 28 de abril; 1, 3 y 5 de mayo.

CONFERENCIA NORTE

27 y 29 de abril; 2, 4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.

