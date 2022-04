Se disputó la tercera fecha del campeonato local

Este fin de semana continuó el campeonato oficial del básquet femenino de la Asociación Juninense de Básquetbol. Se disputó la tercera fecha del campeonato. Detalle:

Resultados

Mini

Argentino Ch. G vs. Moreno B. P

Porteño Ch. P vs. Sp. Rojas G

Cavul P. Vs. At. 9 de Julio G

Ciclista P. Vs. San Martín G

Ciclista P vs. Los Indios G

U 15

Argentino Ch. 58 vs. Moreno B. 10

Porteño Ch. 46 vs. Sp.Rojas 44

El Linqueño 52 vs. At. 9 de Julio 14

U 18

Arg. Ch.55 Moreno B.49

Porteño Ch.59 vs. Sp. Hojas 47

Mayores

Porteño Ch. 29 vs. Sp. Rojas 42