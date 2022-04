Ciclista Juninense arranca los cuartos de final visitando hoy a Zárate Basket

Ciclista Juninense comienza hoy su periplo por los cuartos de final de La Liga Argentina de Básquetbol, play off que se extenderán hasta el 6 de mayo inclusive. El Verdirrojo visita a Zárate Básket, desde las 21, en el primer punto de la serie pactada al mejor de cinco partidos ganados. El quinteto de nuestro medio buscará ganar afuera para traerse la definición al Coliseo del Boulevard.

Duro partido, difícil cruce. Son dos equipos de similares características que seguramente van a ofrecer buen básquet para ver. Zárate se armó para pelear bien arriba. Comandado por Facundo Pascolatt (hijo dilecto de Fernando Anzuinelli en las formativas de Náutico), supo contar con el juninense Thiago Sartor en el arranque –que le dio una mano importantísima hasta que se fue a jugar a Europa- y en la parte final de la fase regular sumó nada menos que a Federico Grun como base del equipo. Ciclista llega sin descanso luego de un agitado partido el domingo en el Coliseo del Boulevard ante Del Progreso de General Roca y con dos bajas por las descalificaciones de Alejo Britos y Valentín Duvanced. Todo un problema para resolver sobre la marcha. Dirigirán el entrerriano Javier Mendoza, el platense Maximiliano Cáceres y el correntino Lucas Moreno.

Hoy

Dep. Viedma vs. GELP

Zárate Basket vs. Ciclista

Racing (CH) vs. Villa Mitre

Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C)

Jueves 28

Dep. Viedma vs. GELP

Zárate Basket vs. Ciclista

Racing (CH) vs. Villa Mitre

Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C)

Todas las fecha

Conferencia Sur

26 y 28 de abril; 1, 3 y 5 de mayo.

Conferencia Norte

27 y 29 de abril; 2, 4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.

