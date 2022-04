Enzo Filippetti: La revelación de Argentino de Junín

Nací en Junín en el barrio Villa Belgrano. En la barriada se jugaba a la pelota, todo el día. Después me fui a vivir mucho tiempo frente al Hospital Interzonal General de Agudos en Avenida Intendente de la Sota y era lo mismo, fútbol todo el día. Enseguida hacíamos un arquito con dos piedras nomás.

Fui a la escuela Marianista con Bruno Cotelli, Matías Pernas, Palmero, Vivas. En la escuela hacíamos todos los deportes. Estaba Carlos Cavalleri de Profe de Educación Física. Voley, Fútbol y Básquet, básicamente lo hacíamos con frecuencia.

Jugué al fútbol en Jorge Newbery y Origone. Pero de chico jugaba en San Martín al básquetbol. El club quedaba cerca de casa y me fui con los pibes del barrio.

Estaba Juan Ignacio Martín, el Trompa Luluaga y Perico, infaltable en el club, como entrenadores de las divisiones formativas.

Un día dejé de jugar al básquet y fui a jugar al fútbol a Jorge Newbery. Y como era grandote me pusieron de defensor, primero, y después me mandaron al arco.

De ahí pasé a Origone Fútbol Club donde estuve atajando un tiempo.

Me pasaba que quería hacer de todo. Lo que se llama hiperactividad. Hice Tae Kwon Do, jugaba al Ajedrez, al Voley, al Fútbol y al Básquetbol.

Cuando me cansé dije, me voy a Argentino. Me gustaba más el básquetbol, me daba la altura, y vine a Las Morochas. Tenía once años recién cumplidos. Estaba el zurdo Repara de técnico, los chicos unos capos porque me hicieron sentir muy cómodo, me encantó el club y acá sigo.

Salí campeón en infinidad de oportunidades con las divisiones formativas de Argentino.

En primera local debuté a mis 16 años aproximadamente. Me promovió Diego Camún. Me fue bien.

Yo jugaba por hobbie, venía con mis amigos a divertirme un rato. No le daba mucha importancia al profesionalismo. Pasaba mucho tiempo en el club y había gente que me aconsejaba permanentemente, siempre para bien.

Me fui dando cuenta que la cosa iba por ahí, me hizo un clic la cabeza en cuanto a que me podía dedicar de lleno a este deporte y aparte me gustaba mucho.

Me puse las pilas con la alimentación, con los entrenamientos, hice U17, U19, primera y entré enseguida al plantel de la Liga de Desarrollo.

Ahí, cuando empezás a compartir los viajes con los jugadores mayores de Liga comenzas a meterte en lo que es la Liga Nacional y es algo que atrapa, te termina de meter en la rueda.

Arranqué con el básquet 3 x 3 y la Liga de Desarrollo hasta llegar a primera en la pasada temporada.

El 3 x 3 es para divertirse, para tomar confianza. Pero a mi la Liga de Desarrollo me sirvió muchísimo para progresar basquetbolísticamente. Porque los chicos que no tienen protagonismo en la Liga no tienen otra que jugar en U19 local y no es lo mismo.

Hoy en día en la Liga de Desarrollo te cruzas con equipos más desarrollados e incluso algunos traen jugadores extranjeros. Gente de 2.15 metros, jugadores pesados y ese roce te sirve para prepararte bien.

Hacía tres temporadas que venía en el banco de Liga Nacional y este es el primero que estoy de lleno en el plantel profesional. El año pasado no tenía muchos minutos, eran cinco de promedio de Liga Nacional. A mi me gusta jugar. Los jugadores se forman jugando. Y pedí permiso para ir a jugar La Liga Argentina a Parque Sur de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) donde sabía que iba a tener más protagonismo. Fue una decisión que charlamos con mi representante, hablamos con el club y me dieron permiso. Personalmente fue una linda experiencia, me sirvió muchísimo estar en esa categoría para tomar rodaje.

Este año fui primer relevo en Argentino, pero en el Torneo Súper 20 arranqué como titular porque todavía no habían llegado los extranjeros, como que complicó un poco. Tuve mucho juego en el arranque del campeonato con este torneo, aprovechando todo el máximo.

Considero que esta temporada me fue muy bien en lo personal. Hice un cambio físico que siento muchísimo en la cancha y cambié la mentalidad de juego. No soy más el juvenil que entraba dos minutos. Tengo otras responsabilidades. En lo individual bien. Y sumado a lo grupal, todos para un mismo lado, sacamos adelante al Club Argentino.

Se complicó un poco este campeonato, pero como todos los años logramos salir a flote y dejar al equipo en primera.

Este año termina el contrato, seguramente siga en el club pero son cosas que se hablan más adelante. Por ahora a disfrutar.