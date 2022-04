A Ciclista Juninense se le escapó en el final

Ciclista Juninense perdió ante Del Progreso en General Roca sobre el cierre del juego propiamente dicho. Un libre de Gustavo Maranguello le dio la victoria al dueño de casa por 86 a 85 cuando no quedaba más tiempo por jugarse.

Muy parejo el primer tiempo. Pareció que lo dominaba Ciclista en el arranque con un buen empuje de Matías Sesto y Valentín Costa, pero en el cierre lo descuidaron a Valentín Burgos que apareció para acomodarle las cosas al dueño de casa: 21-20.

En el segundo cuarto Alejo Britos (2 triples, 1 doble) tomó protagonismo en el quinteto juninense que comandó las acciones en un buen pasaje hasta que los triples locales equilibraron las acciones nuevamente. Ezequiel Dupuy (2) y Valentín Burgos, más la llegada de Leonardo Solis desde el banco dejaron las cosas como al principio: 45-45.

Ciclista despegó en el tercer cuarto mostrando su mejor versión en el cotejo, sacando una diferencia de nueve puntos (63-72) a falta del último tramo de la contienda. Gian Franco Sinconi Bonetto tuvo un pasaje sensacional y contó con la colaboración de Manuel Lambrisca.

El Verdirrojo aguantó la diferencia hasta donde pudo. Del Progreso se le vino encima con Dupuy, Wilkerson y Avila como principales exponentes.

Valentín Burgos aprovechó que no lo cortaron con falta y empató el partido con un triplazo. Ciclista salió del tiempo muerto y no pudo convertir su bola al tiempo que cometió una falta que le dio la posibilidad a Gustavo Maranguello de ir a la línea con solamente una fracción de segundo por jugarse. Metió el segundo libre y la victoria se quedó en General Roca.

Este viernes se disputa el segundo punto en el Coliseo del Boulevard.

Anoche

Bahía Basket 81 vs Estudiantes (C) 87

Lanús 96 vs Villa Mitre 59

Del Progreso 86 vs Ciclista 85

Pergamino 96 vs Gimnasia (La Plata) 97

Estudiantes (T) 87 vs Ameghino 103

Rivadavia (Mza) 85 vs Salta Basket 72.