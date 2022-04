Argentino perdió contra San Martín

Argentino se despidió anoche de la temporada 2021-22 de la Liga Nacional de Básquetbol con una derrota ante San Martín de Corrientes por 97 a 92.

Una producción muy buena del Turco en la última noche con 26, 23, 21, 22 goles por cuarto jugado. Superlativo.

San Martín fue superior con un equipo armado para pelear arriba, más allá que el resultado no le sirvió para nada porque quedó en la misma ubicación y casi lo pierde a Basabe en una jugada desafortunada, que tuvo un final feliz.

El Azul se retiró ovacionado por la gente en una campaña que dejó más de enseñanza que de otra cosa, con el premio de haberse quedado en primera.

Anoche

Ferro 79 vs Obras 68

Gimnasia (Cr) 82 vs San Lorenzo 80

Platense 67 vs Boca 88

Hispano 68 vs Quimsa 72

Oberá Tc 112 vs Comunicaciones 79

Unión (Sf) 71 vs Peñarol 87

Atenas (Cba) 84 vs Instituto 95

La Unión Fsa 87 vs Regatas 98

Riachuelo 85 vs Olímpico 80

Reclasificación

Boca vs Platense

Regatas vs Riachuelo

San Martín vs Olímpico

Oberá vs Ferro Carril Oeste

________________________________

