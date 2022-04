Argentino recibe a Peñarol de Mar del Plata con la necesidad de ganar

Argentino es local esta noche en la penúltima participación de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20 recibe la visita de Peñarol de Mar del Plata, equipo ya clasificado entre los cuatro primeros del campeonato.

Lo que le pasa en este juego a Peñarol prende de un hilo muy finito de analizar. No se sabe si arriesga el equipo fierro a fondo para ir por el segundo lugar o conserva el potencial intacto para los play off. Todo un dilema, porque tiene las chances intactas de pelear por el título, lógicamente con el plantel completo. Y si tiene la mala suerte de lesionar un jugador a un paso de los play off por el cetro máximo, alguna cabeza puede rodar a la vuelta a La Ciudad Feliz. Complicado de discernir.

Argentino no tiene otra chance que ganar. Depende de si mismo para conservar la categoría de una.

Partido complicado. Dirigen el capitalino Pablo Estévez, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el santafesino Danilo Molina.

Jueves

Obras 75 vs Quimsa 77

Boca Jrs. 93 vs Hispano 72

Riachuelo 87 vs Atenas 97

Hoy

11 San Lorenzo vs Quimsa

20 Argentino vs Peñarol

21 Ferro vs Boca

21 Unión (Sf) vs San Martín

Lunes 18

(última fecha, fija)

21 Ferro vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21 Platense vs Boca

21 Hispano vs Quimsa

21 Oberá Tc vs Comunicaciones Otc

21 Unión (Sf) vs Peñarol

21.30 Argentino vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22.10 La Unión Fsa vs Regatas

22.10 Riachuelo vs Olímpico

Le resta al Turco

Lunes 18

21 Argentino vs San Martín

