Oberá le dio la estocada final a Hispano Americano

Anoche, en Misiones, fue victoria de Oberá TC por 90 a 83 sobre Hispano Americano de Río Gallegos que quedó condenado a jugar la permanencia en la categoría y con desventaja de localía.

Anoche

Boca 94 vs San Lorenzo 68

Oberá Tc 90 vs Hispano 83

Quimsa 94 vs Atenas (Cba) 88

Jueves 14

20.05 Obras vs Quimsa

20.30 Boca vs Hispano

22.10 Riachuelo vs Atenas (Cba)

Sábado 16

11 San Lorenzo vs Quimsa

21 Ferro vs Boca

21 Argentino vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs San Martín

Lunes 18

(última fecha, fija)

21 Ferro vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21 Platense vs Boca

21 Hispano vs Quimsa

21 Oberá Tc vs Comunicaciones Otc

21 Unión (Sf) vs Peñarol

21.30 Argentino vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22.10 La Unión Fsa vs Regatas

22.10 Riachuelo vs Olímpico

Le resta al Turco

Sábado 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Lunes 18

21.30 Argentino vs San Martín.