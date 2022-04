Ciclista visita a Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense cierra esta noche su participación en la fase regular de La Liga Argentina visitando a Quilmes de Mar del Plata en el estadio Mundialista Islas Malvinas.

Dirigen desde las 21 el bahiense Emanuel Sánchez, el platense Martín Pietromónaco y el puntaltense Alejandro Vizcaíno.

Hoy

21 Jachal vs Colón (Sf)

21 Quilmes vs Ciclista

21 Barrio Parque vs Estudiantes (T)

21 Pergamino vs Bahía Basket

21 Del Progreso vs Villa Mitre

21 Libertad vs Villa San Martín

21 Lanús vs Estudiantes (Ola)

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (C)

21.30 Zárate vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Independiente (O)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Deportivo Norte vs Central

________________________________

