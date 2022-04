Argentino recibe a Regatas Corrientes en un partido clave por la permanencia en la Liga

Argentino tiene esta noche otro bravo cruce por la Liga Nacional de Básquetbol.

En el Fortín de las Morochas recibe la visita del Club de Regatas Corrientes, un equipo que se armó para pelear los puestos de vanguardia.

Seguramente será un partido que se jugará con los dientes apretados, más allá que la visita tiene mucho menos que perder que el Turco, quien está necesitado de los puntos para quedarse en la categoría.

Dirigen desde las 21.30 el capitalino Daniel Rodrigo, el cordobés Alejandro Zanabone y el santafesino Silvio Guzmán.

Anoche

Atenas (Cba) 85 vs Gimnasia (Cr) 74

Hoy

21 Unión (Sf) vs Hispano

21 Platense vs Ferro

21.30 Argentino vs Regatas

Sábado 9

11 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Domingo 10

20 Obras vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Hispano

21 Unión (Sf) vs Regatas

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Lunes 11

20.30 Riachuelo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs San Martín

Martes 12

20.30 Boca vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Jueves 14

20.05 Obras vs Quimsa

20.30 Boca vs Hispano

22.10 Riachuelo vs Atenas (Cba)

Sábado 16

11 San Lorenzo vs Quimsa

21 Ferro vs Boca

21 Argentino vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs San Martín

Lunes 18

(última fecha, fija)

21 Ferro vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21 Platense vs Boca

21 Hispano vs Quimsa

21 Oberá Tc vs Comunicaciones Otc

21 Unión (Sf) vs Peñarol

21.30 Argentino vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22.10 La Unión Fsa vs Regatas

22.10 Riachuelo vs Olímpico

Le resta al Turco

Miércoles 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 18

21.30 Argentino vs San Martín

El historial

Oficialmente jugaron 35 partidos. Regatas lleva 20 victorias y Argentino 15. Siendo Argentino local chocaron en 16 oportunidades con 8 victorias para cada uno. La última vez que se midieron en nuestra ciudad fue el 12-11-19 cuando ganó Argentino 77-72 (Rougier-Hoyo-Ponzo).

La opinión de los protagonistas

Jonatan Slider

Tras vencer a Obras 75-77 con una cachetada salvadora de Robert Daniels, Jonatan Slider le dijo a la prensa. “Veníamos acumulando un cansancio importante del partido anterior con Hispano en suplementario, varios jugadores con muchos minutos encima y no empezamos como queríamos. Lentos en el juego. Arrancamos efectivos pero los dejamos jugar como ellos se sintieron más cómodos”.

“Tuvimos la capacidad y lucidez en los últimos cinco minutos. Un partido cerrado es para cualquiera. Nos tocó a nosotros con un cachetazo y nos llevamos dos puntos de oro”. Ahora vamos por los puntos en casa.

Xavier Carreras

Regatas Corrientes disputó el pasado sábado su último juego de Fase Regular en su estadio y fue con una importante victoria ante un rival directo como Oberá Tenis Club por 80-62. Tras el triunfo Xavier Carreras dialogó con la prensa y analizó el momento del Fantasma.

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero pudimos plasmar nuestro juego, nos establecimos muy bien en defensa, aunque en el tercero y el último nos costó un poco más, pero en el primer tiempo marcamos la diferencia”, comenzó diciendo.

Con este triunfo Regatas alcanzó un registro de doce ganados en casa, y en sus últimas cinco presentaciones ganó tres, lo que marcó Carreras: “Era el mensaje que queríamos dejar, que nos estamos haciendo fuertes de local. También estamos disfrutando el juego, teniendo mucha fluidez en ofensiva que siempre la tuvimos en realidad nos costaba más atrás. Ahora salimos de gira a buscar puntos como visitante”.

