Eduardo Japez: “Solo pienso en el partido del viernes contra el Club de Regatas Corrientes”

El entrenador del plantel profesional de Argentino, Eduardo Japez, dialogó ayer con Democracia sobre la resonante victoria obtenida en el Templo del Rock ante Obras Sanitarias de la Nación y de lo que se viene en el embalaje final del campeonato.

Comenzó diciendo: “El partido contra Obras fue de dos tiempos totalmente distintos, como pudo observar la mayoría que lo vio por el streaming. Nosotros teníamos un solo objetivo que era el de ganar. Pero de movida las cosas no salieron, como que todo estaba en contra nuestro. Tal vez padecimos de ser un poco egoístas al principio y las malas determinaciones para ir hacia la canasta favorecieron a Obras que tomó todos los rebotes. Y al ser un equipo ágil, dinámico y rápido lo padecimos y mucho.

Nos encontramos con una contra de diecisiete goles al cierre del primer tiempo. De lo táctico no hubo que hablar mucho en el vestuario, sino más bien de lo mental, de lo que significaba el partido para nosotros y volver a la cancha a revertir la situación.

Nos propusimos objetivos cortos, el equipo los fue respondiendo y nos encontramos al cierre del tercer cuarto doce abajo, bajando cinco puntos que fueron importantes.

Lo que nos dio mucha vida fue el parcial del inicio del último cuarto. Ahí creímos que el partido se podía ganar y en este sentido valoro mucho el esfuerzo, el sacrificio de los jugadores y el entendimiento de lo que se había planteado tácticamente.

Esto revaloriza mucho el partido, el punto que se consiguió y el saber que de la gira había que traerse rápido un juego. Lo logramos y hoy (por ayer) se descansa y se disfruta. El plantel está licenciado”.

Finalmente dijo: “Yo ahora solo pienso en el partido contra Regatas del viernes, no tengo otra cosa en la cabeza. Significa muchísimo para nosotros.

Regatas es un equipo totalmente distinto para nosotros, ya nos lo ha demostrado. De todas las victorias que obtuvo en los últimos tiempos ha demostrado ser un equipo mucho más fluido y tiene individualidades muy importantes que lo realzan como plantel.

Está bueno que hablemos de Regatas, pero yo miro más a mi equipo. Hay que seguir mejorándolo, como lo venimos haciendo paulatinamente y después esperar el partido con tranquilidad”, concluyó.

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Viernes 8

21 Unión (Sf) vs Hispano

21 Platense vs Ferro

21.30 Argentino vs Regatas

Sábado 9

11 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Domingo 10

20 Obras vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Hispano

21 Unión (Sf) vs Regatas

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Lunes 11

20.30 Riachuelo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs San Martín

Martes 12

20.30 Boca vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Jueves 14

20.05 Obras vs Quimsa

20.30 Boca vs Hispano

22.10 Riachuelo vs Atenas (Cba)

Sábado 16

11 San Lorenzo vs Quimsa

21 Ferro vs Boca

21 Argentino vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs San Martín

Lunes 18

(última fecha, fija)

21 Ferro vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21 Platense vs Boca

21 Hispano vs Quimsa

21 Oberá Tc vs Comunicaciones Otc

21 Unión (Sf) vs Peñarol

21.30 Argentino vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22.10 La Unión Fsa vs Regatas

22.10 Riachuelo vs Olímpico

Le resta al Turco

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 18

21.30 Argentino vs San Martín

