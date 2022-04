Epopeya de Argentino en el Templo del Rock

El Turco no había ligado nunca en el campeonato. Anoche sí. Es que el cachetazo de Daniels sobre la chicharra que le dio la victoria destrabó un sinfín de situaciones en un partido que era bisagra. Y el azul fue para arriba. No define nada. Pero es otra cosa, calma los nervios, y ahora vienen tres partidos en casa.

Argentino no jugó bien en el inicio. Convirtió 14 puntos en el primer cuarto y 11 en el segundo. Así la cosa no iba (42-25 abajo).

Pero faltaba un tiempo y, con un cansancio tremendo producto del suplementario en el Sur, Argentino le puso el pecho a las balas y salió a ganar el partido. Con el último aliento achicó los números empujado por dos grandes tareas de Jonatan Slider y Christopher Daniels.

Y ya cuando las piernas pesaban el triple, le dieron la pelota a Cooper para que defina las últimas bolas. El foráneo empató el partido y erró el último tiro, pero estaba Daniels al lado de la canasta quien le ganó a todas las manos Tacheras para cachetear la bola que –limpita- se fue adentro de la canasta.

Memorable victoria, otra como las de antes. Inolvidable para un ramillete de hinchas Turcos que se hicieron sentir toda la noche en el mítico estadio Rockero y cobraron el premio a ganador junto con el equipo, cuerpo técnico, colaboradores y allegados.

Este viernes llega Regatas de Corrientes, en un partido que se jugará a estadio completo en Las Morochas.

Hoy

21 Platense vs San Lorenzo

Mañana

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Viernes 8

21 Unión (Sf) vs Hispano

21 Platense vs Ferro

21.30 Argentino vs Regatas

Sábado 9

11 Instituto vs Gimnasia (Cr)



Domingo 10

20 Obras vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Hispano

21 Unión (Sf) vs Regatas

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Lunes 11

20.30 Riachuelo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs San Martín

Martes 12

20.30 Boca vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Le resta al Turco

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas.

La cifra

Victorias consecutivas de Argentino sobre Obras en la Liga Nacional. El Tachero no gana desde el 14-01-19 cuando se impuso de local por 90-81 (Estévez-Dinamarca-Vaccarelli).

El dato

La historia se repitió otra vez. El 12-12-19 Argentino ganó 90-89 (Rodrigo-Moncloba-Tarifeño) en Obras con un doble de Slider sobre la chicharra. Anoche Slider jugó un partidazo. Y le tocó definirlo a Daniels, también sobre la chicharra.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.