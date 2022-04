Argentino visita a Obras Sanitarias de la Nación con la necesidad de ganar

Argentino cierra la gira en la ruta visitando a Obras Sanitarias de la Nación. Otro partido complicado para el Turco que necesita resolverlo favorablemente, dado que no tiene más margen y quedó sumido en el fondo de la tabla posicional tras la derrota en Río Gallegos.

Juegan a las 21 con arbitraje del platense Fabricio Vito, el chubutense Julio Dinamarca y el cordobés Alberto Ponzo.



Hoy

20 Obras vs Argentino

Mañana

21 Platense vs San Lorenzo

Jueves 7

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Viernes 8

21 Unión (Sf) vs Hispano

21 Platense vs Ferro

21.30 Argentino vs Regatas

Sábado 9

11 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Domingo 10

20 Obras vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Hispano

21 Unión (Sf) vs Regatas

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Lunes 11

20.30 Riachuelo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs San Martin

Martes 12

20.30 Boca vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Le resta al Turco

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 18

21.30 Argentino vs San Martín

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.