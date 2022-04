Ciclista Juninense no pudo anoche contra Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense batalló toda la noche contra Quilmes de Mar del Plata y no pudo alcanzar la victoria.

La clasificación entre los cuatro primeros es inalcanzable. Pero jugará play off de repechaje.

El Verdirrojo falló en el tercer cuarto que perdió 22 a 11 y fue determinante para el desenlace final del juego. El partido quedó 52 a 44 y el Cervecero jugó muy bien los diez minutos finales. Le cambió pelota por pelota, hizo correr el reloj y sostuvo la diferencia. Caja de empleados: 75-65.

Gian Franco Sinconi, Valentín Costa, Matías Sesto y Christian Boudet los más parejos en Ciclista Juninense.

César Jara la rompió en Quilmes, muy bien acompañado por la dupla Facundo Gago-Alex Negrete.

Este viernes juegan la revancha en el Mundialista de Mar del Plata y será otra historia.

Anoche

Libertad 77 vs Deportivo Norte 75

Rocamora 87 vs Pergamino 72

Gimnasia (La Plata) 77 vs Del Progreso 59

Central (Ceres) 95 vs Independiente (O) 92

Ciclista 65 vs Quilmes 75

Hoy

21 Estudiantes (C) vs Racing (Ch)

21.30 Ameghino vs Estudiantes (T)

Miércoles 6

21 Lanús vs Estudiantes (C)

21 Jachal vs Salta Basket

21 Independiente (O) vs Estudiantes (T)

21 Zarate vs Bahía Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

21.30 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Viedma vs Villa Mitre

21.30 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

Viernes 8 (última, fecha fija)

21 Jachal vs Colón (Sf)

21 Quilmes vs Ciclista

21 Barrio Parque vs Estudiantes (T)

21 Pergamino vs Bahía Basket

21 Del Progreso vs Villa Mitre

21 Libertad vs Villa San Martín

21 Lanús vs Estudiantes (Ola)

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (C)

21.30 Zárate vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Independiente (O)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Deportivo Norte vs Central

Le resta a Ciclista

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.