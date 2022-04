Argentino perdió, pero conservó la diferencia

Argentino perdió anoche 88 a 80 contra Hispano Americano en Río Gallegos, aunque logró conservar la diferencia de goles obtenida en el juego de ida –en Junín por 19- para el caso de una hipotética definición entre ambos. El partido se definió en tiempo suplementario, tras haber igualado en 74 al cabo del tiempo reglamentario.

Impreciso inicio del juego. Estuvieron dos minutos y medio sin convertir. Abrió la cuenta Marcos Saglietti y comenzó a despegar Hispano. El Turco tardó 6 minutos en meter el primer gol. Hasta que entró Enzo Filippetti y anotó.

Pero no la pasó bien Argentino. Perdió el cuarto 22-13 recibiendo muchos goles de Deionte Terrel Simmons y Marcos Saglietti.

Recién en el cierre del primer tiempo Argentino encontró el gol de afuera con Pablo Alderete y Juan Cangelosi para achicar la parada y terminar abajo con un dígito de diferencia. Ante Thomas Cooper acertó una bola de afuera y Jonatan Slider tuvo un muy buen medio juego. Quedaron 37-32.

Con un gran arranque en el complemento Argentino dio vuelta el resultado. Notable trabajo de Pablo Alderete y un Cooper imparable sostuvo arriba al Azul en buena parte del juego. Menos el cierre donde se dejó avasallar por el dueño de casa que se lo llevó puesto e igualó el juego en 55 (Moss, intratable).

Ya en el último cuarto se fueron prestando el marcador. Hispano sacó una diferencia en el cierre que parecía indescontable, pero Argentino se lo empató en la última bola. Cooper metió el doble y no le cobraron la falta personal que le daba el tiro adicional de la victoria. Tal vez fue falta antes y el gol no valía. Le hubiesen hecho un gran favor al Turco porque o lo ganaba con un triple o lo perdía por dos que hubiera sido lo ideal. Ocho puntos más en contra en caso de múltiples desempates, le embarra un poco la cancha.

Y en el suplementario Argentino estuvo peleado con el aro. Hispano lo pasó por arriba con un contundente 14 a 6 (Moss y Peralta, los baluartes).

Ahora el Azul vuelve a Buenos Aires para enfrentar mañana a Obras Sanitarias de la Nación, en el mítico estadio rockero (arbitrarán Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Alberto Ponzo).

Anoche

Platense 66 vs Quimsa 91

La Unión Fsa 71 vs Riachuelo 64

Hoy

21 Instituto vs Olímpico

21.30 Comunicaciones vs Oberá Tc

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Miércoles 6

21 Platense vs San Lorenzo

Jueves 7

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Viernes 8

21 Unión (Sf) vs Hispano

21 Platense vs Ferro

21.30 Argentino vs Regatas

Le resta al Turco

Miércoles 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 18

21.30 Argentino vs San Martín.