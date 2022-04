Ciclista Juninense recibe a Quilmes de Mar del Plata con la necesidad de ganar

Ciclista Juninense recibe esta noche la visita de Quilmes de Mar del Plata.

El Verdirrojo necesita ganar porque sigue con las chances intactas de pelear un lugar entre los cuatro primeros.

Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Diego Rougier-Matías Sotelo, en compañía del barilochense Lucio Spanghero.

Hoy

20 Libertad vs Deportivo Norte

21 Rocamora vs Pergamino

21 Gimnasia (La Plata) vs Del Progreso

21 Central (Ceres) vs Independiente (O)

21.30 Ciclista vs Quilmes

Lunes 4

21 Estudiantes (C) vs Racing (Ch)

21.30 Ameghino vs Estudiantes (T)

Miércoles 6

21 Lanús vs Estudiantes (C)

21 Jachal vs Salta Basket

21 Independiente (O) vs Estudiantes (T)

21 Zárate vs Bahía Basket

21 Gimnasia (La Plata) Estudiantes (Ola)

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

21.30 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Viedma vs Villa Mitre

21.30 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

Viernes 8

(última, fecha fija)

21 Jachal vs Colón (Sf)

21 Quilmes vs Ciclista

21 Barrio Parque vs Estudiantes (T)

21 Pergamino vs Bahía Basket

21 Del Progreso vs Villa Mitre

21 Libertad vs Villa San Martín

21 Lanús vs Estudiantes (Ola)

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (C)

21.30 Zárate vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Independiente (O)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Deportivo Norte vs Central

Le resta a Ciclista

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista