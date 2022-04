Argentino visita a Hispano Americano

Argentino tiene una dura parada esta noche en Río Gallegos ante el colista Hispano Americano. Es un partido clave para ambos en la lucha por la permanencia en la categoría.

Se juega a las 20 en el estadio polideportivo municipal Juan Bautista Rocha, con arbitraje de los capitalinos Fernando Sampietro-Alejandro Trías y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Hoy

20 Hispano vs Argentino

21 Platense vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa vs Riachuelo

Mañana

21 Instituto vs Olímpico

21.30 Comunicaciones vs Oberá Tc

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Miércoles 6

21 Platense vs San Lorenzo

Jueves 7

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Viernes 8

21 Unión (Sf) vs Hispano

21 Platense vs Ferro

21.30 Argentino vs Regatas

Le resta al Turco

Martes 5

Viernes 8

Miércoles 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 18

21.30 Argentino vs San Martín