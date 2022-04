Anoche ganaron los del fondo

Hispano Americano derrotó en Río Gallegos a Peñarol por 85 a 74 y Unión en Santa Fe a Obras Sanitarias por 79-74. Hoy Atenas recibe a Instituto, en el clásico cordobés.

Anoche

Boca 116 vs La Unión Fsa 66

Hispano 85 vs Peñarol 74

Unión (Sf) 79 vs Obras 74

Hoy

21 Gimnasia (Cr) vs. Quimsa

21.30 San Martín vs Riachuelo

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Sábado 2

20 San Lorenzo vs Boca

21 Ferro vs Peñarol

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Regatas vs Oberá Tc

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

21 Platense vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa vs Riachuelo

Le resta al Turco

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 18

21.30 Argentino vs San Martín

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.