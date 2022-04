San Martín le ganó a Argentino y lidera

San Martín hizo pesar la localía ante Argentino y le ganó anoche por la mínima diferencia, 80 a 79, para trepar a la punta del campeonato.

Hoy habrá una doble jornada donde Porteño será local ante Club Junín y Ciclista Juninense recibirá la visita de Unión Carmeña.

Anoche

U17 - San Martín 41 - Argentino 97

Mayores - San Martín 80 – Argentino 79

Hoy

Club Porteño

21 Mayores - Porteño - Junín

Club Ciclista

21 Mayores - Ciclista - Unión

Club San Martín

19 U15 - San Martín - Argentino "B"

21 U19 - San Martín - Argentino

Sábado 2

Club San Martín

17.30 U15 - San Martín - Argentino "A"

Lunes 4

Club Sarmiento

19 U17 - Sarmiento - Los Indios "A"

21 Mayores - Sarmiento - Los Indios

Club Junín

21 Mayores - Rivadavia - Cavul

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - 9 de Julio

Goleadores

Guido Pinelli (CCJ) (76)

Uriel Bruzzese (DB) (74)

Santiago Bornic (9J) (70)

Facundo Meehan (CAA) (67)

Tomas Palomero (CLI) (61)

Jeremías Apraiz (CAEL) (60)

Santiago Giraudo (SM) (58)

Nicolás Pastorino (CAVUL) (57)

Sebastián Bongiorni (SM) (53)

Lucas Barrera (CAEL) (51)

Leandro Maggi (DB) (49)

Lucas Lombardi (SM) (48)

U17 MASCULINO

La final es en La Rioja

El campeonato nacional U17 masculino se disputará en la ciudad de La Rioja. Participarán Tucumán (1ro de la zona norte), Febamba (1ro de la zona sur), La Rioja (2do de la zona norte) y Buenos Aires (segundo de la zona sur).

El jueves 5 de mayo Buenos Aires enfrenta a Tucumán, desde las 18.30 y luego La Rioja juega contra Febamba. El viernes chocan ganadores contra perdedores y el sábado los que no jugaron entre sí por decantación.



BÁSQUET FEMENINO

Comienza este domingo

Este domingo comienza el campeonato local femenino. Participan en total 11 equipos. De Junín: Argentino; Ciclista; San Martín y Los Indios. Porteño de Chacabuco; Moreno de Bragado; Argentino de Chivilcoy; Atlético de 9 de Julio; El Linqueño y Cavul de Lincoln y Sportivo Rojas.

Primera fecha: San Martín vs. Los Indios; Argentino (Junín) vs. Sportivo Rojas; Ciclista vs. Atlético 9 de Julio; Porteño (Chacabuco) vs. Moreno (Bragado) y El Linqueño – Cavul vs. Argentino (Chivilcoy).



