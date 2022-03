Argentino fue superior en el suplementario

La teoría final del ajedrez, reyes y peones, cabe justo para resumir lo que fue el tiempo suplementario entre Argentino y Quimsa de Santiago del Estero. Se jugó tanto en la cancha como en los bancos de suplentes. Al milímetro, pelota por pelota, midiendo permanentemente todo. Y el Turco lo jugó mejor. Por eso ganó 87 a 84, tras igualar en 71, y tomó una bocanada de aire fresco de cara al embalaje final del campeonato.

Depende del lado que se lo mire, puede decirse que Quimsa lo perdió en el cierre del tiempo reglamentario. O que Argentino lo empezó a ganar con el triplazo de Thomas Cooper que enmudeció a medio Santiago del Estero que lo miraba por streaming… y mandó el juego a suplementario.

Seguramente Cooper y Daniels se convirtieron en los héroes de la noche. Y Carlos Rodríguez Conner jugó un gran partido desde la base.

Lo cierto es que Argentino ganó un partido que no mereció perder. Tuvo su premio en el final con el acierto de Cooper después de haber batallado toda la noche y que le hizo pagar caro a Quimsa los libres que marró en los instantes finales.

Y en el alargue fueron palo y palo, pero Argentino lo jugó muy seguro, como en las viejas épocas. Entonces no se podía escarpar la victoria. Había que asegurarla. Y Crhistopher Daniels metió un triplazo que psicológicamente fue lapidario. Después Cooper fue imparable en el cierre propiamente dicho y los simples de Rodríguez Conner que dejaron el resultado inalcanzable para los santiagueños.

Dirigieron Juan Fernández, Roberto Smith y Pablo Leyton, un trío de lujo en una noche memorable para la retina de todos los hinchas Turcos.

Anoche

Regatas 104 vs Riachuelo 82

Hoy

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Le resta al Turco

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

