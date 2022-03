Arrancó el campeonato 2022

Este fin de semana comenzó el campeonato de maxibásquet de la temporada, bajo el mando del profesor Daniel Pontelli en el club Junín. Detalle:

Primera fecha

Los Indios 57 Vs La Seis 67

Maxijunín 56 Vs La Jaula 65

Porteño 64 Vs Collins 57

Carolina del Norte 69 Vs La Meca 43

Gral. Arenales 53 Vs Club Junín 59

M.E.P 52 Vs Los Guerreros/Sarmiento 76



Próxima Fecha

Los Indios Vs La Jaula

La Seis Vs Collins

Maxijunín Vs La Meca

Porteño Vs Club Junín

Carolina del Norte Vs Los Guerreros/Sarmiento

Gral. Arenales Vs MEP

________________________________

