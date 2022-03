Argentino recibe a Quimsa en Las Morochas

El Fortín de las Morochas volverá a ser esta noche el anfitrión de otra velada épica del básquetbol.

Argentino recibe la visita de Quimsa de Santiago del Estero, el líder indiscutido de la fase regular del campeonato.

Lindo partido para ver. Son dos equipos con necesidades diferentes y ambos quieren ganar.

Anoche

Hispano 70 vs La Unión Fsa 73

Hoy

21.30 Regatas vs Riachuelo

21.30 Argentino vs Quimsa

Jueves 31

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Viernes 1

21 Gimnasia (Cr) vs. Quimsa

21.30 San Martín vs Riachuelo

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Sábado 2

20 San Lorenzo vs Boca

21 Ferro vs Peñarol

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Regatas vs Oberá Tc

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

21 Platense vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa vs Riachuelo

Le resta al Turco

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas



Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín

________________________________

