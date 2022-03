Argentino y Quimsa juegan hoy por la Liga de Desarrollo

Esta tarde, desde las 18, Argentino enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero por la Liga de Desarrollo. Se miden en El Fortín de las Morochas.

Anoche

Obras 87 vs Atenas (Cba) 92

Hoy

21 Hispano vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs San Lorenzo

Mañana

21.30 Regatas vs Riachuelo

21.30 Argentino vs Quimsa

Jueves 31

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Viernes 1

21 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 San Martín vs Riachuelo

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Sábado 2

20 San Lorenzo vs Boca

21 Ferro vs Peñarol

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Regatas vs Oberá Tc

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

21 Platense vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa vs Riachuelo

________________________________

