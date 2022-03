Ciclista es local ante Deportivo Viedma

Ciclista Juninense vuelve a ser local esta noche en el Coliseo del Boulevard. A partir de las 21.30 recibe al puntero del campeonato, Deportivo Viedma.

Los sureños viene de ganar en Pergamino, tras un suplementario, 107 a 105 y logró el “1” absoluto para los play off.

Sin dudas un partido de alto voltaje para ver y disfrutar en esta noche de martes en nuestra ciudad. Dirigirán esta partido el mendocino Pablo Leyton, y los capitalinos Raúl Lorenzo y Franco Buscaglia.

Hoy

21 Estudiantes (T) vs Central (Ceres)

21 Colón (Sf) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Ciclista vs Deportivo Viedma

Miércoles 30

21.30 Deportivo Norte vs Jachal

Jueves 31

21 Echagüe vs Rivadavia (Mza)

21 Colón (Sf) vs Independiente (Sde)

21.30 Salta Basket vs Central (Ceres)

Viernes 1 de abril

21.30 Villa San Martín vs Independiente (O)

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

Sábado 2

21.30 Echagüe vs Independiente (Sde)

Domingo 3

20 Libertad vs Deportivo Norte

21 Central (Ceres) vs Independiente (O)

Lunes 4

21.30 Ameghino vs Estudiantes (T)



Miércoles 6

21 Jachal vs Salta Basket

21 Independiente (O) vs Estudiantes (T)

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Colón (Sf)

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 San Isidro vs Villa San Martín

Viernes 8

(Última, fecha fija)

21 Barrio Parque vs Estudiantes (T)

21 Libertad vs Villa San Martín

21 Jachal vs Colón (Sf)

21.30 San Isidro vs Independiente (O)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

Ciclista en Marzo

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista

________________________________

