Argentino tiene un partido clave este miércoles contra Quimsa

Luego de las dos derrotas en fila en nuestra ciudad, Argentino volverá a presentarse en El Fortín de las Morochas este miércoles donde recibirá la visita del líder del campeonato Quimsa.

Los santiagueños anoche le ganaron a San Lorenzo de Almagro por 89-78 y llegan entonados al juego del miércoles.

Hoy

20 Obras vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Instituto

Mañana

21 Hispano vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs San Lorenzo

Miércoles 30

21.30 Regatas vs Riachuelo

21.30 Argentino vs Quimsa

Jueves 31

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Viernes 1

21 Gimnasia (Cr) vs. Quimsa

21.30 San Martín vs Riachuelo

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Sábado 2

20 San Lorenzo vs Boca

21 Ferro vs Peñarol

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Regatas vs Oberá Tc

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

21 Platense vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa vs Riachuelo

Le resta al Turco

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín