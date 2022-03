Argentino hizo un esfuerzo mayúsculo y no pudo con Instituto Central Córdoba

Argentino hizo todo bien, pero no pudo contra un rival superior que se llevó un punto de oro del Fortín de las Morochas. Instituto Central Córdoba ganó 98 a 87 dominando el juego de punta a punta. Contó con un excesivo e innecesario proteccionismo de los alisios de turno, como equipo de mayor porte específico. No lo necesitaba.

Argentino siempre corrió de atrás. Planteó el partido de la manera correcta y ensayó cuanta variante posible estuvo a su alcance, corrigiendo siempre los detalles sobre la marcha. Pero no pudo.

Instituto es el candidato número 1 al título. No hay ninguna duda. Tres jugadores de selección (Nicolás Romano, Tayavek Gallizzi y Luciano González –que son claves-), lo tiene al español Antoni Vicens, a Gastón Whelan, a Martín Cuello, a Nicolás Copello, a Mateo Chiarini… un equipazo.

La Gloria ganó en todos los sectores de la cancha. Metió cuanto triple se le cruzó por el camino (13 en total) y siempre ahogó los intentos del Turco por revertir el resultado.

Lo más cerca que estuvo Argentino fue a cinco en el cierre, pero siempre hubo una mano salvadora para el quinteto cordobés. Nicolás Romano fue determinante en el último cuarto para sostener al equipo arriba, Luciano González (1 triple, 1 doble, 2 simples) –garantido- y Tayavek Gallizzi que ganó siempre en las dos pinturas dominando los rebotes para tranquilidad del equipo.

Argentino descansa ahora hasta el miércoles, donde enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero, nuevamente en El Fortín de las Morochas.

Ayer

Obras 76 vs Gimnasia (Cr) 78

Hispano 75 vs Atenas (Cba) 71

Oberá Tc 89 vs Boca 87

La Unión Fsa 82 vs Ferro 73

Hoy

21 Quimsa vs San Lorenzo

Lunes 28

20 Obras vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Instituto

Martes 29

21 Hispano vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs San Lorenzo

Miércoles 30

21.30 Regatas vs Riachuelo

21.30 Argentino vs Quimsa

Jueves 31

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Le resta al Turco

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol