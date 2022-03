Argentino recibe a Instituto Central Córdoba

Argentino vuelve a ser local. Esta noche recibe a Instituto Central Córdoba, en otro partido complicadísimo de resolver en su camino a la permanencia en la categoría.

En Instituto está el juninense Nicolás Romano, jugador de selección junto a Tayavek Gallizi. Además juega el español Toni Vicens, un basquetbolista de primera línea que el año pasado le dio una mano tremenda al Turco para quedarse en primera.

Sin dudas un gran partido para ver y disfrutar del buen básquetbol en el Fortín de las Morochas.

Dirigen desde las 21,30 los platenses Fabricio Vito-Maximiliano Cáceres y el chubutense Andrés Lugli.

Anoche

Platense 90 vs Comunicaciones 83

Hoy

11 Obras vs Gimnasia (Cr)

20 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Oberá Tc vs Boca

21.30 La Unión Fsa vs Ferro

21.30 Argentino vs Instituto

Domingo 27

21 Quimsa vs San Lorenzo

Lunes 28

20 Obras vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Instituto

Martes 29

21 Hispano vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs San Lorenzo

Miércoles 30

21.30 Regatas vs Riachuelo

21.30 Argentino vs Quimsa

Jueves 31

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Le resta al Turco

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín