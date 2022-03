Argentino no pudo con Gimnasia de Comodoro

Argentino falló anoche ante Gimnasia de Comodoro y dejó escapar una buena oportunidad para salir del fondo de la tabla posicional.

El partido se jugó en la cancha de Ciclista Juninense –que gentilmente cedió sus instalaciones- porque no había luz en el barrio de Las Morochas.

Argentino tuvo problemas en el primer tiempo para sortear la defensa oponente. Se mantuvo con los triples de Rodríguez Conner y los aportes de Cangelosi y Daniels.

Gimnasia fue mas práctico, fluyó en la cancha y siempre fue al frente en el marcador. Facundo Vázquez y Ayan Núñez De Carvalho fueron los nervio-motores del equipo y –en pasajes- contó con la complicidad del mismo Argentino para sostener el resultado ganador: 40-36 al cierre del primer tiempo.

También le costó el tercer cuarto al Turco. Solo Cooper y Alderete apuntalando el goleo ante un Gimnasia sólido, frío y calculador en la ofensiva que aseguró todos los goles posibles para mantenerse arriba en el marcador: 54-51.

Gimnasia aprovechó en el cierre que Argentino tuvo tres extranjeros en la cancha. Elemental, básico e histórico en la Liga Nacional: no hay quien defienda. Vázquez se hizo un pic-nic y ni hablar Roberto Acuña.

Nada que hacer para el Turco. Corrió de atrás y nunca pudo dar vuelta el resultado.

Borrón y cuenta nueva. Mañana llega Instituto a Las Morochas, en otro partido Chivo.

Anoche

San Martín 73 vs Ferro 77

La Unión Fsa 67 vs Boca 88

Hoy

21 Platense vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Quimsa

Sábado 26

11 Obras vs Gimnasia (Cr)

20 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Oberá Tc vs Boca

21.30 La Unión Fsa vs Ferro

21.30 Argentino vs Instituto

El fantasma del año 2000

Una lástima no haberse percatado de conseguir un grupo electrógeno con tiempo, para jugar en Las Morochas. Tal vez la historia hubiese sido otra. Esto nos retrotrae al 29 de abril del año 2000 donde en un día de intensa humedad tampoco nadie se avivó de contratar un caloventor de los gigantes para secar el piso (si lo hicieron para el segundo partido... tarde piaste, el chivo estaba en el lazo). Y Argentino perdió el juego clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata (73-68) en una semifinal que tal vez le daba el pasaporte a la historia del libro Guinnes de los records porque hubiese completado el sistema de los ascensos encadenados y hubiera sido histórico en el básquet de la República Argentina. Son detalles.

Hoy, triple jornada

Hoy se juega una triple jornada de primera división de acuerdo al siguiente cronograma de partidos:

Club Los Indios

19 U17 - Los Indios "A" - Ciclista

21 Mayores - Los Indios - Ciclista



Club Unión Carmeña

21 Mayores - Unión - Porteño



Club El Linqueño

19.30 U17 - El Linqueño - San Martín

21.30 Mayores - El Linqueño - San Martín



________________________________

