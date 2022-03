Ciclista Juninense no pudo con Villa Mitre

Ciclista Juninense hizo un gran partido ante Villa Mitre pero se quedó sin cierre. Lo perdió en el final 91 a 82.

Muy parejo el primer tiempo. Jugaron a correr y tirar, a marcador alto. Ciclista siempre estuvo un paso adelante porque pegó en el arranque con las corridas de Maximiliano Tamburini (3 dobles) y los aportes de Matías Sesto y Valentín Duvanced para ganar 26-23.

Y siguió castigando el Verdirrojo con un pasaje tremendo de Matías Sesto (3 dobles, 6 simples) en el segundo tramo del partido. Por eso viajó cómodo en el cuarto.

Villa Mitre se recuperó en los tres minutos finales donde encontró gol en manos de Ramiro Heinrich (4 dobles, 1 simple) y Juan Bollo Suárez afinó la mira en la línea de tiros libres. Paralelamente Ciclista Juninense se secó en la ofensiva y aun así se fue ganador al descanso largo por 40-38.

No hubo variación del juego en el reinicio de la lucha. Ciclista manejó el tablero ganador favorecido por un buen pasaje de Crhistian Boudet y los triples de Maximiliano Tamburini y Valentín Duvanced.

Pero en el último cuarto el Verdirrojo no lo pudo frenar a José Gutiérrez (2 dobles, 6 simples) que se cargó el equipo al hombro y guió a Villa Mitre a la victoria.

Igualmente Ciclista no se la hizo fácil, peleó el partido hasta el cierre con mucho de Valentín Duvanced (2 triples, 3 dobles, 2 simples) hasta que salió por cinco personales (antes se había ido al banco Boudet) y tomó la posta Maximiliano Tamburini que luchó muy solo en las ofensivas contra toda la defensa local.

Este martes llega Deportivo Viedma al Coliseo del Boulevard, con promesa de partidazo.

Anoche

Racing (Ch) 79 vs Pergamino 67

Rivadavia (Mza) 74 vs San Isidro 89

Rocamora 78 vs Del Progreso 71

Central (Ceres) 84 vs Salta Basket 93

Hoy

21 Colón (Sf) vs Estudiantes (T)

21.30 Parque Sur vs Del Progreso





Mañana

21 Racing (Ch) vs Deportivo Viedma

21 Libertad vs Salta Basket

21 Estudiantes (Ola) vs Lanús

21 Quilmes vs Bahía Basket

21 Independiente (O) vs Barrio Parque

21 Jachal vs San Isidro

21.30 Central (Ceres) vs Villa San Martín

21.30 Zárate vs Gimnasia (La Plata)

Sábado 26

21.30 Echagüe vs Estudiantes (T)

Domingo 27

20 Libertad vs Rivadavia (Mza)

20 Deportivo Norte vs Salta Basket

20 Quilmes vs Lanús

20 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

20 Estudiantes (Ola) vs Bahía Basket

21 Rocamora vs Estudiantes (C)

21 Pergamino vs Deportivo Viedma

Ciclista en marzo

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

