Argentino visita hoy a San Martín de Corrientes buscando un nuevo triunfo

Argentino buscará esta noche extender la racha de victorias, cuando desde las 21.30 visite a San Martín de Corrientes.

El partido se juega en ”El Fortín Rojinegro” y será controlado por el capitalino Daniel Rodrigo, el chaqueño Jorge Gustavo Chávez y el entrerriano Gonzalo Delsart.

Hoy

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)

Martes 22

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 23

20 San Lorenzo vs Comunicaciones

21 Instituto vs Unión (Sf)

21 Hispano vs Obras

21.30 Regatas vs Ferro

22 Quimsa vs Olímpico

22 Riachuelo vs Oberá Tc

Jueves 24

21.30 San Martín vs Ferro

21.30 Argentino vs Gimnasia (Cr)

22 La Unión Fsa vs Boca

Viernes 25

21 Platense vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Quimsa

Sábado 26

11 Obras vs Gimnasia (Cr)

20 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Oberá Tc vs Boca

21.30 La Unión Fsa vs Ferro

21.30 Argentino vs Instituto

Domingo 27

21 Quimsa vs San Lorenzo

Lunes 28

20 Obras vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Instituto

Le resta a Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol