Ciclista gustó, goleó y le ganó a Zárate Basket

Ciclista Juninense fue una tromba anoche en el Coliseo del Boulevard y se llevó puesto a Zárate Basket por 90 a 65 para meterse de lleno en la pelea por un lugar entre los cuatro de arriba.

Parejo primer cuarto donde prácticamente no se sacaron ventaja. Picó en punta Zárate Basket comandado por Pineda, Brocal y Grun. Ciclista se acomodó en el medio juego apuntalado por el ingreso del “banquero” Britos.

Y la mejora Verdirroja siguió siendo por la solución que le aportaron los del banco. La seguridad de Britos en la línea de tiros libres (5 simples), la media distancia de Matías Sesto (1 triple, 2 dobles) y Sinconi Bonetto (1 triple, 1 doble) fue arto suficiente para irse al descanso largo ganando 40-35.

Comenzó a pisar el acelerador el Verdirrojo en el reinicio del juego. Notable trabajo de Alejo Britos (3 triples) y un envidiable goleo repartido del resto (Costa-Boudet-Lambrisca-Duvanced-Sinconi Bonetto) casi definen el juego a diez minutos del final: 70-47.

Y en el último cuarto fue festival del Verdirrojo. Defendió, tomó rebotes y corrió. Terminó en goleada ante uno de los “cucos” del torneo.

El martes Ciclista visita a Bahía Basket y el miércoles a Villa Mitre.

Anoche

Libertad 87 vs San Isidro 89

Estudiantes (T) 68 vs Independiente (Sde) 103

Gimnasia (La Plata) 82 vs Quilmes 59

Jachal 87 vs Ameghino 98

Hoy

20.30 Bahía Basket vs Parque Sur

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21 Central (Ceres) vs Echagüe

Lunes 21

21 Pergamino vs Zárate

21 Lanús vs Quilmes

21 Villa Mitre vs Parque Sur

21 Estudiantes (C) vs Del Progreso

Martes 22

20.30 Bahía Basket vs Ciclista

21 Independiente (O) vs Libertad

21.30 Deportivo Norte vs Estudiantes (T)

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

Miércoles 23

21 Villa Mitre vs Ciclista

21 Racing (Ch) vs Pergamino

21.30 Central (Ceres) vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Del Progreso

21.30 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

Ciclista en Marzo

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

23/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista