Batacazo de Argentino ante el Club de Regatas Corrientes en calidad de visitante

Argentino necesitaba ganar y lo hizo. Obtuvo anoche un triunfo valiosísimo como visitante ante el Club de Regatas Corrientes, por el rival y porque de la gira debía –al menos- meter 1. Daba lo mismo cualquiera para la tabla posicional. Fue 95 a 90 con un goleo superlativo y un Jonatan Slider “en llamas”.

Argentino hizo un primer tiempo extraordinario. Le jugó de igual a igual a Regatas. Le cambió pelota por pelota en el primer cuarto (19-18) y en el segundo logró sacar una diferencia en el marcador.

Cooper, Cangelosi y Daniels fueron los artífices ofensivos en el inicio y luego tomó la posta Jonatan Slider que con la friolera suma de 18 concreciones (2 triples, 5 dobles, 2 simples) dejó ganador al Turco 50-44 al cierre del primer tiempo.

Ofensivamente Gary Mc. Ghee fue indetenible para los jugadores juninenses. Después los triples de Piñero (2) y Aguirre salvaron a Regatas de la desidia y lo mantuvieron en juego.

Reaccionó Regatas tras el descanso largo. Facundo Piñero se puso el equipo al hombro y causó problemas en la defensa juninense que debió reinventarse a lo largo del cuarto para volver a sacar la cabeza a flote.

Y lo hizo una vez más con Jonatan Slider como principal arma ofensiva. Después una mano de Juan Cangelosi y el cierre de Thomas Cooper con un doble fundamental para mantener la diferencia: 65-74.

La estampida de Argentino en el inicio del último cuarto fue determinante para llevar lejos el marcador de los intereses aciagos del “fantasma” Correntino.

Quien otro que Jonatan Slider para encabezar la comparsa de Las Morochas cerrando el Carnaval correntino. Es que el Turco se hizo sentir y mucho en la casa del Fantasma del Parque Mitre. Por momentos fue toqueteo y eso, de visitante, duele. Hasta una volcada de Enzo Filippetti enmudeció el mismísimo estadio José Jorge Contte.

Pero cuando Regatas intentó la heroica, Juan Ignacio Rodriguez Suppi le metió un sablazo de afuera y dejó el marcador 92-84 a falta de 54 segundos, clausurando el partido antes de la chicharra final.

Pero había tiempo para más: Cooper y Cangelosi la metieron desde la línea de libres, por si las moscas.

Mañana el Azul visita a San Martín de Corrientes terminando la gira norteña.

Anoche

San Martín 85 vs San Lorenzo 78

Obras 76 vs Hispano 77

Atenas (Cba) 109 vs Oberá 101

Riachuelo 86 vs Unión (Sf) 80

Hoy

22 Olímpico vs Platense

Lunes 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)