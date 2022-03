Ciclista ante Zárate Basket

Ciclista Juninense buscará rehabilitarse esta noche, cuando desde las 21.30 reciba la visita de Zárate Basket en el Coliseo del Boulevard. El partido será controlado por los capitalinos Guillermo Grondona-Carla Domingo y el platense Martín Pietromónaco.

Hoy

11 Libertad vs San Isidro

21 Estudiantes (T) vs Independiente (Sde)

21 Gimnasia (La Plata) vs Quilmes

21 Jachal vs Ameghino

21.30 Ciclista vs Zarate

Domingo 20

20.30 Bahía Basket vs Parque Sur

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21 Central (Ceres) vs Echagüe

Lunes 21

21 Pergamino vs Zárate

21 Lanús vs Quilmes

21 Villa Mitre vs Parque Sur

21 Estudiantes (C) vs Del Progreso

Martes 22

20.30 Bahía Basket vs Ciclista

21 Independiente (O) vs Libertad

21.30 Deportivo Norte vs Estudiantes (T)

21.30 Villa San Martín vs Echagüe



Miércoles 23

21 Villa Mitre vs Ciclista

21 Racing (Ch) vs Pergamino

21.30 Central (Ceres) vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Del Progreso

21.30 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

Ciclista en Marzo

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

23/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista

________________________________

