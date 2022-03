Argentino visita a Regatas

Argentino tiene otra parada difícil en la ruta. A las 21.30 visita al club de Regatas Corrientes, con arbitraje del capitalino Diego Rougier, el cordobés Alberto Ponzo y el rafaelino Iván Andereggen.

El Turco necesita ganar, pero ahora enfrenta a un rival más poderoso que el anterior lo que lo invita a redoblar los esfuerzos en el piso de madera flotante de la capital correntina.

Hoy

11 San Martín vs San Lorenzo

20 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Oberá

21.30 Riachuelo vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Argentino

Domingo 20

22 Olímpico vs Platense

Lunes 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)

Martes 22

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino



Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino



Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas



Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.