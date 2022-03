Argentino recibe a Sarmiento y 9 de Julio a Porteño

Continúa esta noche el campeonato apertura Raúl Germán “Chuny” Merlo que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol.

Argentino será local ante Sarmiento y 9 de Julio recibirá la visita de Porteño de Chacabuco. Detalle:

Hoy

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul - Ciclista

Club Argentino

19 U17 - Argentino - Sarmiento

21 Mayores - Argentino - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - Porteño

21.30 Mayores - 9 de Julio - Porteño

Martes 15

Club Argentino

20 U19 - Argentino – Sarmiento

Segunda fecha

Viernes 18

Club Junín

21 Mayores - Rivadavia - El Linqueño

Club Ciclista

19 U17 - Ciclista - 9 de Julio

21 Mayores - Ciclista - 9 de Julio

Club Junín

21 Mayores - Junín - Unión

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Los Indios "B"

Sábado 19

Club Los Indios

17.30 U15 - Los Indios "A" - Porteño

19.30 U19 - Los Indios - Porteño

Lunes 21

Club Sarmiento

19.30 U17 - Sarmiento - Cavul

21.30 Mayores - Sarmiento - Cavul

Club Ciclista

19 U15 - Ciclista - 9 de Julio

21 U19 - Ciclista - 9 de Julio



Martes 22

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Los Indios "A"

21.30 Mayores - Porteño - Los Indios

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino

Fixture Completo

Segunda fecha

Rivadavia vs El Linqueño

Baigorrita vs Argentino

Sarmiento vs Cavul

Ciclista vs 9 de Julio

Porteño vs Los Indios

Club Junín vs Unión Carmeña

Libre: San Martín

Tercera fecha

Unión Carmeña vs Porteño

Los Indios vs Ciclista

9 de Julio vs Sarmiento

Cavul vs Baigorrita

Argentino vs Rivadavia

El Linqueño vs San Martín

Libre: Club Junín





Cuarta fecha

San Martín vs Argentino

Rivadavia vs Cavul

Baigorrita vs 9 de Julio

Sarmiento vs Los Indios

Ciclista vs Unión Carmeña

Porteño vs Club Junín

Libre: El Linqueño

Quinta fecha

Club Junín vs Ciclista

Unión Carmeña vs Sarmiento

Los Indios vs Baigorrita

9 de Julio vs Rivadavia

Cavul vs San Martín

Argentino vs El Linqueño

Libre: Porteño de Chacabuco

Sexta fecha

El Linqueño vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Rivadavia vs Los Indios

Baigorrita vs Unión Carmeña

Sarmiento vs Club Junín

Ciclista vs Porteño

Libre: Argentino

Séptima fecha

Porteño vs Sarmiento

Club Junín vs Baigorrita

Unión Carmeña vs Rivadavia

Los Indios vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Cavul vs Argentino

Libre: Ciclista Juninense

Octava fecha

Argentino vs 9 de Julio

El Linqueño vs Los Indios

San Martín vs Unión Carmeña

Rivadavia vs Club Junín

Baigorrita vs Porteño

Sarmiento vs Ciclista

Libre: Cavul

Novena fecha

Ciclista vs Baigorrita

Porteño vs Rivadavia

Club Junín vs San Martín

Unión Carmeña vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Libre: Sarmiento

Décima fecha

Cavul vs Los Indios

Argentino vs Unión Carmeña

El Linqueño vs Club Junín

San Martín vs Porteño

Rivadavia vs Ciclista

Baigorrita vs Sarmiento

Libre: 9 de Julio

Decimoprimera fecha

Sarmiento vs Rivadavia

Ciclista vs San Martín

Porteño vs El Linqueño

Club Junín vs Argentino

Unión Carmeña vs Cavul

Los Indios vs 9 de Julio

Libre: Deportivo Baigorrita

Decimosegunda fecha

9 de Julio vs Unión Carmeña

Cavul vs Club Junín

Argentino vs Porteño

El Linqueño vs Ciclista

San Martín vs Sarmiento

Rivadavia vs Baigorrita

Libre: Los Indios

Decimotercera fecha

Baigorrita vs San Martín

Sarmiento vs El Linqueño

Ciclista vs Argentino

Porteño vs Cavul

Club Junín vs 9 de Julio

Unión Carmeña vs Los Indios

Libre: Rivadavia de Junín.

