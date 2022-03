Argentino se recupera a pie firme

Un gran planteo del partido por parte de Chiche Japez. Nada librado al azar. Y un equipo que respondió en la cancha a la perfección. Terminó en goleada ante Riachuelo por 88 a 70, con las primeras horas de una espléndida tarde sabatina.

Un Argentino mesurado, equilibrado, contundente de movida, sacó una diferencia inicial de 20-15. Manejó el primer cuarto Rodriguez Conner, que va mejorando y le va a dar una mano al equipo. Ofensivamente el Panameño le dio sus goles y el resto fue de Thomas Cooper, Robert Daniels y Juan Cangelosi.

Ya en el segundo tramo el Turco puso el Turbo. A la cancha Rodríguez Suppi y a consolidar la diferencia (47-29) para irse tranquilo al descanso largo.

Notable pasaje de Thomas Cooper (1 triple, 2 dobles, 2 simples) y Rodriguez Suppi, más los aportes de Enzo Filippetti y Pablo Alderete fue harto suficiente para viajar cómodo en el partido.

El tercer cuarto fue de transición. Cambiaron pelota por pelota, a marcador alto (23-26 ganó la visita). Fue negocio para Argentino que mantuvo la diferencia de cara al embalaje final del partido.

Gran cuarto de Jonatan Slider (1 triple, 2 dobles, 1 simple) y funcionó muy bien la doble base con Rodríguez Suppi-Rodríguez Conner (10 puntos entre ambos).

En la visita apareció Gary Ricks Jrs., que fue determinante hasta el cierre del partido para maquillar el resultado del quinteto riojano.

Y en el cierre propiamente dicho del juego Argentino no le dejó chances a Riachuelo. Le cerró los caminos a la canasta y lo contragolpeó poniéndole la pelota a espaldas de los defensores. Después hizo control de pelota. Fantástico. No había espacio físico en el reloj como para perder el juego.

Impecable arbitraje de Danilo Molina, Gustavo D´Anna y Javier Mendoza.

En la semana entrante, Argentino comienza una gira por el norte del país donde visitará a La Unión de Formosa, Regatas y San Martín de Corrientes.



Hoy

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Le resta a Argentino

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino



Domingo 3

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

______________________________

