Argentino recibe a Riachuelo de La Rioja

Pasado el mediodía de hoy Argentino recibe la visita de Riachuelo en El Fortín de las Morochas.

El Turco buscará hacer fuerte la localía ante los riojanos que marchan en el medio de la tabla posicional con una buena campaña hasta el momento.

Dirigen desde las 13 el santafesino Danilo Molina, el santiagueño Gustavo D´Anna y el entrerriano Javier Mendoza.

Anoche

Platense 64 vs Olímpico 75

San Lorenzo 68 vs Ferro 75

Unión (Sf) 86 vs Atenas (Cba) 73

San Martín 83 vs La Unión Fsa 66

Hoy

11 Oberá Tc vs Regatas

13 Argentino vs Riachuelo

Mañana

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Lunes 14

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

Martes 15

21 Instituto vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Lorenzo

Miércoles 16

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Riachuelo vs Platense

22.35 Quimsa vs Peñarol

Jueves 17

21.30 Atenas (Cba) vs Hispano

21.30 Regatas vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Argentino

Viernes 18

21 Boca vs Ferro

22 Quimsa vs Platense

22 Olímpico vs Peñarol

Sábado 19

11 San Martín vs San Lorenzo

20 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Oberá

21.30 Riachuelo vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Argentino

Domingo 20

22 Olímpico vs Platense

Lunes 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Instituto vs Oberá Tc

21.30 San Martín vs Argentino

21.30 Atenas (Cba) vs Unión (Sf)

Martes 22

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino.

La cifra

600 Partidos con la camiseta puesta de Argentino cumple hoy Juan Cangelosi en la Liga Nacional de Básquetbol. En total son 806 en la LNB con 1.652 triples totales.

____________________________________

Seguinos en Google News