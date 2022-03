Este viernes comienza el torneo “Chuny” Merlo

Pasado mañana dará comienzo el primer campeonato de la temporada basquetbolística local. Se denominará Raúl Germán “Chuny” Merlo y estará en juego la copa “Gobierno de Junín”. El acto inaugural tendrá lugar en la cancha del Club Ciclista Juninense donde el local recibirá la visita de Cavul de Lincoln.

Fixture

Los Indios vs Club Junín

9 de Julio vs Porteño

Ciclista vs Cavul

Argentino vs Sarmiento

El Linqueño vs Baigorrita

San Martín vs Rivadavia

Libre: Unión Carmeña

Segunda fecha

Rivadavia vs El Linqueño

Baigorrita vs Argentino

Sarmiento vs Cavul

Ciclista vs 9 de Julio

Porteño vs Los Indios

Club Junín vs Unión Carmeña

Libre: San Martín

Tercera fecha

Unión Carmeña vs Porteño

Los Indios vs Ciclista

9 de Julio vs Sarmiento

Cavul vs Baigorrita

Argentino vs Rivadavia

El Linqueño vs San Martín

Libre: Club Junín

Cuarta fecha

San Martín vs Argentino

Rivadavia vs Cavul

Baigorrita vs 9 de Julio

Sarmiento vs Los Indios

Ciclista vs Unión Carmeña

Porteño vs Club Junín

Libre: El Linqueño

Quinta fecha

Club Junín vs Ciclista

Unión Carmeña vs Sarmiento

Los Indios vs Baigorrita

9 de Julio vs Rivadavia

Cavul vs San Martín

Argentino vs El Linqueño

Libre: Porteño de Chacabuco

Sexta fecha

El Linqueño vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Rivadavia vs Los Indios

Baigorrita vs Unión Carmeña

Sarmiento vs Club Junín

Ciclista vs Porteño

Libre: Argentino

Séptima fecha

Porteño vs Sarmiento

Club Junín vs Baigorrita

Unión Carmeña vs Rivadavia

Los Indios vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Cavul vs Argentino

Libre: Ciclista Juninense

Octava fecha

Argentino vs 9 de Julio

El Linqueño vs Los Indios

San Martín vs Unión Carmeña

Rivadavia vs Club Junín

Baigorrita vs Porteño

Sarmiento vs Ciclista

Libre: Cavul

Novena fecha

Ciclista vs Baigorrita

Porteño vs Rivadavia

Club Junín vs San Martín

Unión Carmeña vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Libre: Sarmiento

Décima fecha

Cavul vs Los Indios

Argentino vs Unión Carmeña

El Linqueño vs Club Junín

San Martín vs Porteño

Rivadavia vs Ciclista

Baigorrita vs Sarmiento

Libre: 9 de Julio

Decimoprimera fecha

Sarmiento vs Rivadavia

Ciclista vs San Martín

Porteño vs El Linqueño

Club Junín vs Argentino

Unión Carmeña vs Cavul

Los Indios vs 9 de Julio

Libre: Deportivo Baigorrita

Decimosegunda fecha

9 de Julio vs Unión Carmeña

Cavul vs Club Junín

Argentino vs Porteño

El Linqueño vs Ciclista

San Martín vs Sarmiento

Rivadavia vs Baigorrita

Libre: Los Indios

Decimotercera fecha

Baigorrita vs San Martín

Sarmiento vs El Linqueño

Ciclista vs Argentino

Porteño vs Cavul

Club Junín vs 9 de Julio

Unión Carmeña vs Los Indios

Libre: Rivadavia de Junín.

Programa

Viernes 11

Club Los Indios

21 Mayores - Los Indios - Junín

Club Ciclista

19.30 U17 - Ciclista - Cavul

21.30 Mayores - Ciclista - Cavul

Club El Linqueño

21.15 Mayores - El Linqueño - Deportivo

Sábado 12

Club San Martín

20 Mayores - San Martín - Rivadavia

Club Porteño

17.30 U15 - Porteño - 9 de Julio

19.30 U19 - Porteño - 9 de Julio

Lunes 14

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul - Ciclista

Club Argentino

19 U17 - Argentino - Sarmiento

21 Mayores - Argentino - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - Porteño

21.30 Mayores - 9 de Julio - Porteño

Martes 15

Club Argentino

20 U19 - Argentino – Sarmiento

Segunda fecha

Viernes18

Club Junín

21 Mayores - Rivadavia - El Linqueño

Club Ciclista

19 U17 - Ciclista - 9 de Julio

21 Mayores - Ciclista - 9 de Julio

Club Junín

21 Mayores - Junín - Unión

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Los Indios "B"

Sábado 19

Club Los Indios

17.30 U15 - Los Indios "A" - Porteño

19.30 U19 - Los Indios - Porteño

Lunes 21

Club Sarmiento

19.30 U17 - Sarmiento - Cavul

21.30 Mayores - Sarmiento - Cavul

Club Ciclista

19 U15 - Ciclista - 9 de Julio

21 U19 - Ciclista - 9 de Julio

Martes 22

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Los Indios "A"

21.30 Mayores - Porteño - Los Indios

Club Deportivo

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino.