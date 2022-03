Comunicaciones se impuso anoche a Peñarol y se despega del fondo

Anoche se impuso 71-68 sobre el Milrayitas en Mercedes, Corrientes. Lo patoteó toda la noche y le ganó prácticamente de prepo en el cierre. Además triunfaron Oberá Tenis Club e Instituto Central Córdoba.



Hoy sobresale el juego entre Hispano Americano y Boca Juniors. Detalle:

Anoche

Obras 77 vs Instituto 94

Oberá Tc 80 vs Atenas (Cba) 70

Comunicaciones 71 vs Peñarol 68

Hoy

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa

Mañana

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Sábado 12

11 Oberá Tc vs Regatas

21.30 Argentino vs Riachuelo

Domingo 13

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Lunes 14

21 Oberá Tc vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

Le resta a Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.