Juan Manuel Varas: “Obvio que no quería que el club pegue el golpe de timón, pero son las reglas de juego”

Juan Manuel Varas no pudo terminar la temporada ya que fue corrido de su cargo en Argentino de Junín. Tras tener un flojo Super 20 (récord 1-8) y una Liga irregular (7-15), la comisión tomó esa determinación. Gentilmente, Juan Varas dialogó con Democracia y contó sus sensaciones de la estadía al mando del equipo Turco.

Hablando de su paso por Argentino, comentó: “Disfruté ser parte de la Liga y de la élite. Disfrute también estar a la altura, en base a las dificultades que se nos presentaron y nosotros sabíamos que iban a pasar. Un presupuesto acorde a lo que Argentino podía pagar y una Liga que cada vez saca más diferencias de las estructuras millonarias. Obvio que no quería que el club pegue el golpe de timón, pero son las reglas del juego y esto es en base a los resultados. Mis sensaciones fueron de disfrute y aprendizaje”.

Con respecto a los aspectos a mejorar, el ex Rocamora subrayó: “La autocritica la fui haciendo durante la temporada para ver qué situaciones podíamos mejorar. No solo en lo deportivo, sino en todo lo que podamos ayudar para que la imagen del equipo sea cada vez mejor. Obviamente fui aprendiendo porque fue mi primera experiencia, pero no me arrepiento de nada específicamente, que yo diga ‘acá hubo un error grande’. Además alcanzó para que al momento de mi partida el equipo esté fuera de play-out”.

Mirando el futuro, Varas comentó: “Argentino tiene material para salvar la categoría. Tiene jugadores experimentados que sienten la camiseta. Extranjeros que saben jugar al básquet y jóvenes con ambición. El momento no es el mejor, pero la realidad es que quedan 15 partidos y Argentino tiene potencial para salvar tranquilo la situación del play-out. Van a salvar la categoría”.

Pasando a lo personal, el capitalino dijo: “En lo personal estamos hablando con mi gente de confianza, expectante de poder tener trabajo a la brevedad. Pero también sabiendo que quiero tener un trabajo con una organización estructural que quiero que se cumpla, así que esperando. Quiero enfocarme en lo deportivo, sin importar la categoría”.

Por último, habló del Turco: “Disfrute dirigir a Argentino de Junín. Espero haberle dado a la gente la mayor seriedad posible, buscando un equipo que lo represente. El 2022 no comenzó de la mejor manera, hubo factores para que el equipo no juegue tan bien y se dude de la jerarquía de algunos. La gente de Argentino fue muy respetuosa. Uno de mis máximos dolores es no poder compartir la alegría de cuidar la plaza del club en La Liga Nacional”, finalizó.