Barcelona cayó ante el Valencia

Barcelona no tuvo un buen cierre y cedió como visitante ante Valencia 86 - 76. Quedó con marca de 15-4 y dos juegos menos del líder Real Madrid. El toronja se mantuvo tercero en las posiciones. Nicolás Laprovittola tuvo una discreta actuación con 9 pts (0-1t2, 3-7t3), 1 rebote, 3 pérdidas y 2 recuperos en 19 minutos.

El partido fue sumamente parejo. Si bien Barcelona inició 16 - 11 con un fenomenal Laprovittola (9 pts), Valencia mejoró en ambos costados, ajustó atrás, disimuló las ocho pérdidas y con Pradilla (5) y los rebotes ofensivos igualó en 21. La paridad se mantuvo, Barcelona repartió mejor el goleo, llegó fuerte al aro con eficacia aunque Valencia mostró fortalezas con Dimitrijevic (6) y Rivero (5) para dejar todo apenas 42 - 40

De a poco Valencia inclinó la balanza jugando profundo y dañando seguido. Una rotación amplia con soluciones, goleo cerca del canasto y Barcelona con muchos vaivenes. Calathes (3 asist) y Mirotic (8) fueron claves pero Valencia supo resolver el score a su favor cerrando 64 - 61. Valencia dominó con Dimitrijevic (3 asist) más un pasaje formidable de Tobey (11) para escaparse +11 en los primeros minutos. Barcelona no pudo contestar, apenas 2-10t3, sumado a la defensa sobre Mirotic, no corrió la cancha y Valencia lo cerró a buen ritmo.

Baxi Manresa logró otra buena victoria como local. Superó al Fuenlabrada 99 - 89 tras un fantástico inicio para quedar 15 - 7 en las posiciones y tercero en el global. Seis jugadores en doble dígito con un buen aporte de Juan Vaulet. El cordobés cerró con 11 pts (5-8t2, 1-1t1), 5 rebotes, 1 pérdida, 1 recupero y 1 asistencia en 29 minutos.

El local tuvo un inicio aplastante. Llevó a su ritmo el partido, aplicó a distancia 3-5t3 sumado al dominio en su cristal para comenzar 16-10 en cinco minutos. Vaulet (7) a gran nivel, más Francisco (5) y Moneke (4 reb). De hecho, el alero cordobés cerró el periodo con un doble yendo fuerte al aro dejando al Baxi al frente 31 - 18. Fuenlabrada logró bajar el ritmo, Emegano (8) fue clave pero el 2-9t3 complicó de lleno al equipo verde. Maye (10) sostuvo al Baxi dejando todo 49 - 37.

El tercer cuarto fue totalmente diferente. Fuenlabrada creció en su totalidad, Samar (9) y Mendl (8) fueron claves más un rendimiento formidable en ofensiva con 66% de campo sumado a la defensa en primera línea para achicar peligrosamente a 70 - 68. La visita mantuvo su intensidad, logró neutralizar al Baxi y colocarse arriba 81 - 78 y 83 - 79 en seis minutos. Milosavlevic (7) y Alexander (6) tiraron del carro pero el local desató lo mejor de sí. Un par de triples seguidos para retomar la ventaja, Thomasson (7) y Pérez (6) a todo ritmo para un 15-4 y desatar la locura de la gente.