Argentino visita a Peñarol de Mar del Plata en busca de recuperarse

Argentino se presenta esta noche en la balnearia localidad bonaerense de Mar del Plata, donde desde las 21 visitará a Peñarol.

El Milrayitas es el escolta del campeonato, pisándole los talones a Quimsa de Santiago del Estero.

Argentino deberá doblegar los esfuerzos para quebrarle la muñeca al dueño de casa.

Dirigen desde las 21 el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Daniel Rodrigo y Franco Ronconi (de La Plata).

Anoche

San Lorenzo 86 vs Platense 77

Obras 71 vs Riachuelo 73

Boca 97 vs Instituto 73

Unión (Sf) 85 vs Oberá Tc 93

Ferro 91 vs San Martín 79

Gimnasia (Cr) 88 vs Comunicaciones 83

Hoy

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas

Mañana

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto

Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas.