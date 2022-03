Ciclista Juninense perdió anoche en Concordia

Ciclista Juninense se quedó en el segundo tiempo y Estudiantes no lo perdonó. El quinteto entrerriano terminó ganando el juego por 81-64.

El primer tiempo fue parejo. Prácticamente no se sacaron ventaja, compartiendo acierto y errores. No fue bueno el primer cuarto y mejoraron las acciones hacia los segundos diez minutos.

Delfino sostuvo el goleo local en el arranque y luego Álvaro Yarza tomó la posta en el segundo cuarto.

En Ciclista Manuel Lambrisca arrancó con todo –inclusive cerrando el primer cuarto con un doble- y luego llegaron desde el banco Gian Franco Sinconi y Alejo Britos para apuntalar al equipo hacia el cierre del primer tiempo, que apenas ganó Estudiantes por 38-36.

Ya en el segundo tiempo pareció que Ciclista se quedó en el vestuario. Hizo dos pobres cuartos de 14 puntos cada uno y terminó cediendo el resultado en manos de su adversario de turno.

Notable trabajo de Álvaro Yarza en el ganador que, sumado a los triples de Moreno (3), Alluchón (2), Delfino y Confalonieri, dieron por tierra con las aspiraciones juninenses a la vera del río Uruguay.

El jueves de la semana que viene se disputará la revancha de este partido en el Coliseo del Boulevard.

