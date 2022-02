Argentino y los cambios de entrenadores que llevó a cabo en los últimos tiempos

No es la primera vez que Argentino recambia los entrenadores a mitad de temporada. Con el paso del tiempo hubieron distintas sustituciones. Hacemos un repaso desde el año 2010 en adelante.

Sale Cottonaro, entra Dastugue

En 2010, Jose Antonio Cottonaro llevó al Turco a lograr un tremendo campeonato en el TNA, sin perder ningún partido de local. El técnico renovó y armó el equipo para la Liga Nacional 10/11. Los resultados no fueron los esperados y la comisión directiva tomó la decisión de mostrarle la salida. Llegó un “viejo lobo” de la categoría, pero que venía inactivo hace unos años. El nicoleño Patota Dastugue, quien no pudo cambiar el rumbo. Argentino descendería ante Boca.

Sale Rearte, entra Richotti

Después del gran ciclo de Capelli, llegó Ariel Rearte al banco azul. Tras una temporada buena donde quedó afuera en primera ronda de playoff ante Quilmes (3-2), la dirigencia le renovó el contrato. Su comienzo fue muy irregular y la relación con la comisión ya estaba desgastada, por lo que se tomó la decisión de cesantearlo. En su lugar llegó Marcelo Richotti, quien mejoró notablemente el juego del equipo, pero también en primera ronda perdería una serie increíble ante Bahía Basket (3-2). El bahiense quedó con una muy buena imagen y luego se iría a Peñarol.

Sale Maffei, entra Huarte

Tras los dos años de Eduardo Japez, Argentino tomó la decisión de contratar a Daniel Maffei, quien no dirigía la Liga Nacional hacía varios años. La apuesta salió mal. El nicoleño trajo un montón de extranjeros que no rindieron y además ganó muy pocos partidos. La decisión fue lógica: el reemplazante sería un hombre de la casa, Matías Huarte. Acomodó el equipo y se hizo muy fuerte en el Fortín de Las Morochas para salvar la categoría, ganando partidos claves.

Ahora, Japez tendrá el desafío de cubrir el hueco que dejó el joven Varas. El objetivo primordial es mantener la categoría.

