Nicolás y Juan Brussino, los hermanos en la Selección

En vísperas de lo que será una verdadera fiesta en el Templo del Rock de Obras, Argentina se prepara para dos nuevos desafíos en los Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2023.

Particularidades si las hay, en la Selección hoy existe un dato de color interesante: los hermanos Brussino. Tanto Nicolás como Juan volvieron a encontrarse para compartir un mismo equipo, algo que no sucedía desde 2012 cuando representaron al seleccionado de Santa Fe en el Argentino de Mayores que se disputó en Chaco. Casi diez años después, vuelven a juntarse y representando a Argentina, y en charla con Prensa CAB hablaron de todo lo que respecta a esta posibilidad de jugar juntos y los compromisos que se vienen para la Selección.

Por un lado, Nico (28) se metió en Modo Argentina desde el fin de semana pasado, ya liberado de sus compromisos en Europa y volviendo a representar al país tras estar en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado. El más chico de los hermanos está en la Selección desde 2014, un jugador de vuelo internacional que se transformó en una pieza crucial dentro de la estructura del equipo, además de ser uno de los pilares de este proceso.

"Me encontré con un equipo muy bueno. Es la primera vez que los vi a todos juntos, tanto entrenadores como jugadores, así que estoy muy ilusionado y contento. Voy adaptándome a lo que quiere el "Che", a los sistemas y a cómo se comportan mis compañeros, pero estos primeros dos días fueron muy interesantes y buenos. Hoy me toca estar en ese grupo del medio con un poquito más de experiencia que antes y que alguno de los chicos de ahora, así que trato de ir ayudando a los nuevos. Se viene un desafío muy importante tanto en la ventana como para lo próximo, así que acá estamos a disposición de lo que nos piden, para seguir demostrando que podemos seguir luchando por un puesto alto en el ranking", comenzó explicando el alero.

Viene firmando un valorable rendimiento en el Gran Canaria de la ACB. En su 5° temporada en la elite española, el alero está firmando 7.2 puntos y 3.6 rebotes en 23 minutos por juego. Todavía viene entrando en ritmo ya que a raíz del Covid-19 no pudo terminar de desplegar toda su plenitud en esta 2021/22, pero su calidad es indiscutible. "Empecé muy bien la temporada. Tuve altibajos después del Covid, que lo tuve dos veces, pero desde hace un mes y medio estoy en plenitud física y me estoy encontrando cada vez mejor, subiendo mi nivel. Espero que esta etapa final de la temporada y esta ventana sean el paso adelante que necesito dar. Espero estar en condiciones, preparado y listo para afrontar eso", explicó

Por su parte, Juani (30) viene brillando en Quimsa, el puntero de La Liga Nacional. Es el gran conductor del líder de la competencia, ubicándose dentro del top 10 de máximos asistidores y con números muy interesantes: 11.7 puntos, 3.2 rebotes y 4.5 asistencias por partido. Desde hace ya un par de años se convirtió en un jugador importante de La Liga, por calidad y maduración en su juego, un nivel que despertó el consecuente llamado del "Che" García para integrar la Selección. Debutó en la primera ventana del pasado mes de noviembre, y ahora volvió a ser convocado.

"Cada entrenamiento, cada comida y el estar juntos hace al grupo, al equipo, y eso se está notando y viendo en los entrenamientos. El grupo está muy bien, se entrena de una forma muy buena y lo queremos llevar a cabo en los partidos. Ojalá que se dé", cuenta Juani, el mayor de los Brussino.

Los dos Brussino comenzaron a jugar en ADEO de Cañada de Gómez, su ciudad natal. Y ya desde ese momento seguramente soñaban con una posibilidad como esta, lejana en aquel entonces, pero tan cercana como real y soñada por estos días. Ninguno de los dos puede ocultar la felicidad que los inunda, sabiendo que no es un caso tan común que pueda darse en una selección nacional y disfrutando de estos momentos que viven.

"La última vez fue en un Argentino en 2012, ya hace muchos años. Cuando vimos la lista fue una emoción tremenda tanto familiar como individual, y ahora estamos compartiendo tiempo de Selección y hablando un lenguaje del básquet que antes no lo teníamos, porque cada vez que nos veíamos era fuera de la cancha y hablábamos poco de algunas cuestiones que sí hablamos hoy. Ahora, al estar jugando juntos, nos decimos de mejorar esto o lo otro, nos apoyamos y ayudamos, y eso a nivel personal es algo que lo estoy viviendo mucho y me gusta. Me gusta tener ese tipo de conversaciones con él y compartir los entrenamientos. Son emociones que estoy disfrutando", comenta Nico.