Ciclista recibe a Estudiantes de Olavarría

Ciclista recibe esta noche la visita de Estudiantes de Olavarría en un partido que promete muy buen básquet para ver en el Coliseo del Boulevard.

El Verdirrojo buscará extender su racha de victorias y contará con el regreso de Manuel Lambrisca, en tanto que Crhistian Boudet será evaluado a último momento para ver si es de la partida.

Estudiantes viene de perder anoche en Pergamino por 83 a 78.

Dirigen desde las 21.30 los cordobeses Alejandro Zanabone-Alberto Ponzo y el capitalino Franco Buscaglia.

Anoche

Bahía Basket 85 vs Del Progreso 92

GELP 73 vs. Racing Chivlcoy 76

Estudiantes (C) 89 vs Parque Sur 64

Pergamino 83 vs Estudiantes (Ola) 78

Hoy

21 Echagüe vs Deportivo Norte

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Libertad vs Jachal

22 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

Mañana

20.30 Bahía Basket vs Deportivo Viedma

21 Colón (Sf) vs San Isidro



Jueves 24

21 Lanús vs Zárate

21 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Salta Basket vs Barrio Parque

Viernes 25

21 Quilmes vs Rocamora

21 Estudiantes (T) vs Barrio Parque

21.30 Villa Mitre vs Deportivo Viedma

21.30 Rivadavia (Mza) vs Villa San Martín

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

21.30 Ameghino vs Echagüe

Sábado 26

20 Independiente (Sde) vs Colón (Sf).

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 41,0 17 11 6

Ciclista 39,0 17 12 5

Racing 39,0 17 10 7

Zarate 39,0 16 10 6

Estudiantes (C) 37,5 16 10 6

Villa Mitre (BB) 36,5 16 9 7

Estudiantes (O) 36,0 15 11 4

Pergamino 36,0 17 11 6

GELP 34,0 16 7 9

Lanús 32,5 16 6 10

Del Progreso 32,0 15 7 8

Quilmes 31,0 17 4 13

Parque Sur 29,5 16 5 11

Rocamora 29,0 15 4 11

Weber Bahía 28,5 16 4 12

Ciclista

04 Enzo Carnaghi

05 Valentín Costa

06 Matías Sesto

07 Valentín Feuillade

08 G. Sinconi Bonetto

09 Guido Pinelli

10 Crhistian Boudet

11 Manuel Lambrisca

12 Valentín Duvanced

13 Maximiliano Tamburini

14 Juan Larraza

15 Alejo Britos

D.T.: Daniel Jaule

Estudiantes Ol.

04 Fermín Callegaro

05 Martín Cabrera

06 Cristian Scaramuzzino

07 Mateo Battistino

08 Tomás Pérez

09 Juan I. Fernández

10 Jeffrey Merchant

11 Johu Castillo Borja

12 Julián Ruiz

13 Thiago San Martín

14 Ignacio Amán

15 Ficha Juvenil

D.T.: Cristian Colli

Estadio: Coliseo del Boulevard. Árbitros: Alejandro Zanabone-Alberto Ponzo (Córdoba)-Franco Buscaglia (Capital)

________________________________

