La selección juega viernes y sábado en Obras Sanitarias

Argentina se enfrentará a Venezuela y Panamá, en la continuidad del Grupo A. La lista confeccionada por el cuerpo técnico comandado por el entrenador Néstor García repite varios nombres de la ventana anterior jugada en noviembre, con muchos protagonistas de La Liga Nacional y también la aparición de figuras del exterior.

“Sabemos que tenemos una Eliminatoria difícil y estoy muy agradecido al Consejo Directivo de la CAB y a su presidente por el esfuerzo que hacen para traer jugadores del exterior. Tenemos a Luca Vildoza y nos encanta, no lo esperábamos. Vienen Delía, Delfino, Brussino y Mata. El resto son jugadores de nuestra Liga Nacional y siento que, al conocer a Panamá y Venezuela, son los ideales para esta ventana. ”, manifestó Néstor “Che” García, entrenador argentino.

Tras las dos victorias frente a Paraguay en la primera ventana de noviembre (93-67 y 82-43), la Selección volverá a ser local con el objetivo de alcanzar uno de los siete boletos disponibles en el continente para el Mundial. Nuevamente será anfitrión en el estadio de Obras Sanitarias, el Templo del Rock, en un fin de semana que promete ser muy especial, aguardando un estadio lleno para alentar al equipo en la previa al feriado de Carnaval.

Argentina lidera el Grupo A de los clasificatorios de América con un registro de 2-0, mismo récord junto a Venezuela. Justamente ante la Vinotinto jugará el primer día de la próxima segunda ventana, el viernes 25 desde las 21:40 horas y en lo que será un choque entre punteros, potencias del continente con mucha historia y antecedentes. Luego, el sábado 26, el rival de la Selección será Panamá, a partir de las 21:10.

Los convocados

1. Luca Vildoza | Base | 26 años | 1m88 | Libre

2. Nicolás Aguirre | Base | 33 años | 1m89 | Regatas Corrientes

3. Juan Ignacio Brussino | Base | 30 años | 1m85 | Quimsa

4. Franco Baralle | Base | 22 años | 1m80 | Quimsa

5. Carlos Delfino | Escolta | 39 años | 2m01 | Pesaro (Italia)

6. Matías Solanas | Escolta | 22 años | 1m94 | San Martín de Corrientes

7. Nicolás Brussino | Alero | 28 años | 2m04 | Gran Canaria (España)

8. Leonel Schattmann | Escolta | 34 años | 1m94 | Boca Juniors

9. Marcos Mata | Alero | 35 años | 2m00 | Aguada (Uruguay)

10. Nicolás Romano | Ala pivote | 34 años | 2m00 | Instituto de Córdoba

11. Agustín Barreiro | Ala pivote | 22 años | 2m04 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

12. Tayavek Gallizzi | Pivote | 28 años | 2m05 | Instituto de Córdoba

13. Marcos Delía | Pivote | 29 años | 2m06 | Trieste (Italia)

14. Kevin Hernández | Pivote | 29 años | 2m05 | Boca Juniors

15. Federico Aguerre | Ala pivote | 33 años | 2m03 | Boca Juniors

Fixture

Viernes 25 de febrero

18:40 | Paraguay vs. Panamá

21:40 | Argentina vs. Venezuela

Sábado 26 de febrero

18:10 | Paraguay vs. Venezuela

21:10 | Argentina vs. Panamá.