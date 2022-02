Argentino no estuvo a la altura de Boca Jrs.

Argentino sufrió una nueva derrota como visitante, esta vez ante Boca Juniors por 80-64 y quedó en el lote de los del fondo de la tabla posicional.

El primer cuarto fue parejo. No se sacaron ventaja. Argentino siempre fue un par de goles arriba favorecido por los aciertos triples de entrada en manos de Christopher Daniels y Rodríguez Suppi. Después Cooper y Slider hicieron el resto. Boca fue de atrás con mucho de Adrián Boccia (3 dobles, 2 simples) aunque no le alcanzó para dar vuelta el parcial que se lo quedó el Turco 16-15.

El segundo cuarto arrancó mal para el Azul. Quien otro que Boccia para clavar un triplazo y poner a Boca como dominador del juego. Y atrás llegó otro triple de Buendía para inducir el tiempo muerto de Argentino.

Y tampoco el minuto surtió efecto porque tras la salida Federico Aguerre le metió otro triplazo.

Argentino estuvo 5 minutos sin convertir y fue letal. Perdió 23-11. El azul no tuvo gol desde el banco de suplentes en el primer tiempo. Grave.

Transición de juego en el tercer cuarto, negocio para Boca Juniors que cambió pelota por pelota –en medio de una “malaria basquetbolística” y se sostuvo ganador 50-41.

En el contexto en que estaba planteado el partido, para Boca estar nueve arriba era como para el croupier del casino decir “caja de empleados”. Ya estaba el chivo en el lazo. Boca jugó los diez minutos finales de acuerdo a los manuales.

Fue simple de Argentino, doble de Boca. Doble de Argentino, triple de Boca. Todo en un mismo acto.

Nada que hacer para el Turco que se rindió ante un rival que no fue muy superior, que cometió gruesos errores como para perder el partido –y en varias oportunidades-, pero que el Azul no se lo supo arrebatar.

Ahora Argentino esperará más de una semana –por la ventana FIBA- para volver a ser local el martes primero de marzo ante Oberá TC.

Anoche

Platense 81 vs Regatas 102

Atenas (Cba) 64 vs San Martin 68

Hoy

11 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Domingo 20

20 Hispano vs Regatas

20 Instituto vs San Martín

20 Obras vs Boca

21 Quimsa vs Riachuelo

Ventana Fiba

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc

Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto

Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Fixture Turco

Febrero

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras.

LA CIFRA

Hace 10 años que no gana Argentino en La Bombonerita. La última victoria fue el 22-09-12 cuando el Turco se impuso por 75-59 (Daniel Rodrigo-Fabio Alaniz).

EL DATO

Boca Jrs. 80

Leandro Vildoza 4

Leonel Schattmann 8

Federico Aguerre 11

Eloy Camacho Vargas 6

Adrian Boccia 15

.

Santino Romegialli 0

Juan Guerrero 3

Kevin Hernández 12

Carlos Buendia 10

Manuel Rodríguez Ortega 2

Tomas Cavallero 9

Ignacio Berrios Lobos 0

D.T.: Gonzalo García

Argentino 64

Thomas Cooper 8

Rodríguez Suppi 16

Juan Cangelosi 9

Jonatan Slider 14

Chris Daniels 6

.

Franco Montemagio 0

Enzo Filippetti 3

Pablo Alderete 0

Edgard José Martínez 8

D.T.: Juan I. Varas

Estadio: Luis Conde (La Bombonerita)

Árbitros: Julio Dinamarca (Trelew)-Gonzalo Delsart (Entra Ríos)-Franco Ronconi (La Plata)

POSICIONES

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 22 17 5 77,3

Peñarol 25 18 7 72,0

Gimnasia (CR) 25 17 8 68,0

San Martín 24 16 8 66,6

Boca Jrs. 23 15 8 65,2

Regatas 24 15 9 62,5

Ferro 26 16 10 61,5

Instituto 25 15 10 60,0

Obera (TC) 24 13 11 54,2

Obras 23 12 11 52,2

Olímpico 24 12 12 50,0

San Lorenzo 23 11 12 47,8

Riachuelo 24 11 13 45,8

Platense 25 9 16 36,0

Comunicaciones 25 9 16 36,0

Atenas 24 8 16 33,3

La Unión 25 8 17 32,0

Argentino 22 7 15 31,8

Unión 26 8 18 30,8

H. Americano 21 3 18 14,3

